Brindarán otro curso para sumar nuevos choferes a la conducción de bitrenes

Aún no tiene fecha de inicio, pero ya comenzaron a preinscribir. Tiene un costo de $5.000.

Con los bitrenes todo va en alza. Mayor seguridad, capacidad de carga, ahorro de combustible. Tres variables que no son para despreciar en ningún rubro y que San Luis supo ver y fue pionera en el uso de esos vehículos. Ahora la Secretaria de Estado de San Luis Logística prepara otra capacitación para aprender a manejar los camiones que suelen tener más de 20 metros de largo. En abril, la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) recibirá a los alumnos. En San Luis hay 19 vehículos especiales, la mayoría transporta granos desde distintos puntos de la provincia.

Pablo Díaz es el Jefe de Área de Bitrenes y Nuevas Tecnologías de San Luis Logística. Aseguró en diálogo con El Diario que aún no tienen la fecha exacta en la que se hará la capacitación, pero las preinscripciones ya están abiertas. "En abril tenemos previsto comenzar con la cuarta capacitación en manejo de bitrenes. El curso está dirigido a choferes profesionales y sirve para que tengan una alternativa laboral", contó.

La actividad va estar dictada por profesionales de la Universidad Provincial de Oficios (UPrO) y el lugar será la ZAL, ubicada en el Parque Industrial de Villa Mercedes. "Treinta y cinco alumnos han sido profesionalizados para manejar éstos vehículos, que desde hace varios años tienen permitido transitar por San Luis y que desde hace unos poco meses lo pueden hacer en distintas rutas Argentinas", informó el funcionario.

12 de los 19 vehículos que hay en San Luis transportan granos a distintos puntos.



No sólo choferes sanluiseños llegan a la ZAL para capacitarse en esta nueva tecnología, también vienen de otras provincias. "Si bien al final del curso se toma una evaluación, nosotros no tenemos la potestad para entregar un carnet que habilite choferes de bitrenes para todo el país. Lo que queremos conseguir con la capacitación es darles todos los conocimientos a los choferes para que estén aptos para manejarlos".

El curso tiene una duración de 36 horas, divididas en cuatro días. Habrá cuatro módulos entre los teóricos y los prácticos. Dentro de los temas que se abordan está el manejo de tecnología y de la seguridad, conocimientos de la legislación provincial y nacional, reglamentación y, sobre todo, las pruebas practicas como ítem más importante de este curso. "Otros puntos que se tratan son los aspectos técnicos y mecánicos del camión, así como también elementos de la seguridad vial", agregó Díaz.

Hay aspectos fundamentales que deben tenerse en cuenta. "Lo que manejan los choferes son camiones bastante más largos, que llevan mucha más carga de la que habitualmente se ve en las rutas y que poseen una tecnología de avanzada que debe conocerse por la seguridad de propios y terceros", aseguró y detalló que en las cabinas tienen sensores de alarma y antivuelco, entre otros, que los choferes no pueden desconocer.

La Escuela de Manejo de Choferes de Bitrenes de San Luis (Emabi) es la que organiza este tipo de encuentros. Está integrada por prestigiosos y reconocidos profesores de nivel nacional e internacional, que poseen una experiencia en la materia de más de 10 años en el desarrollo de este tipo de proyectos. A su vez, los integrantes son los mismos que forman parte de importantes firmas que fabrican los tractores y semirremolques, como así también empresas y consultores que utilizan estos medios de transporte para trasladar su producción de manera competitiva.

"La capacitación los habilita para manejar bitrenes en la provincia. Nosotros tenemos 19 en circulación, de los cuáles 12 transportan granos y tienen la tolva volcadora que facilita la descarga del producto", contó Díaz.

"El curso tiene un costo de 5.000 pesos y trae a choferes de todas partes, como es el caso de Entre Ríos, Buenos Aires, La Rioja y Córdoba. En estos momentos estamos en etapa de preinscripciones en la página www.bitrenessanluis.com, o bien en las oficinas de San Luis Logística en Terrazas del Portezuelo", informó Díaz.