Los calefactores vienen con aumentos de hasta el 30%

Con la llegada del otoño las temperaturas empiezan a descender, es por esto que los puntanos ya empezaron a recorrer los locales para saber cuánto van a tener que invertir en un calefactor. Según un sondeo que realizó El Diario de la República pudo comprobar que los artículos vienen con aumentos de hasta un 30%. Los comerciantes del rubro aseguran que el 90% de los clientes eligen estufas a gas natural.

La primera parada que hizo El Diario fue en Megatone. Diego Enriz, encargado de ventas, precisó que el valor de los calefactores con respecto al año pasado han aumentado. “La suba se ha visto reflejada en los artículos en un 30% por ciento”, aseguró y aclaró que “dentro de dos semanas cuando arranque la temporada fuerte van a tener promociones y los valores pueden llegar a disminuir”, contó.

“Con la llegada de los primeros días de frío los clientes se interesan y muchos buscan los calefactores tiro balanceado”, comentó y también explicó que este tipo de artefactos son los que atraviesan la pared y eliminan la combustión al exterior. “En otros casos si no se puede de esa manera también existe la posibilidad de hacer el tiraje por el techo”, aseguró.

Según el encargado de ventas los que más que se comercializan son lo de marca Volcán porque tienen un bajo costo con respecto a otras marcas. “Uno de 3.800 calorías a gas natural está en 4.459 pesos. Este tipo de estufa se puede utilizar en un ambiente de unos treinta metros cuadrados”, precisó. Otra de las opciones que hay son los que no tienen salida al exterior.

Para los que no tienen gas natural, los comercios ofrecen alternativas como las estufas eléctricas. “Estos modelos los buscan los que no tienen acceso al gas natural. Los caloventores están alrededor de los $570 en adelante. Los sugerimos para habitaciones que no supere los diez metros cuadrados. Si se tiene que cubrir espacios más grandes lo recomendable sería un aire acondicionado frío-calor que cuestan $10.000. Estos sirven para cubrir veinte metros cuadrados”, sugirió.

Siguiendo con el recorrido en busca de precios, este matutino llegó hasta Naldo Lombardi. Ricardo Salinas, vendedor del local comentó que “los puntanos ya están consultando por los precios y que eligen los que son de dos mil o tres mil calorías, con o sin salida al exterior dependiendo la ubicación que vaya a tener en el interior de la casa”, resaltó.

El encargado de ventas expresó que los precios con respecto al año pasado se mantuvieron, pero que se espera algún incremento. “Una estufa de 2 mil calorías sale $3.500. Los de 4 mil calorías están en $5.000”, contó y manifestó que “el 90% de los clientes llevan las estufas a gas”, aseguró Salinas.

Lautaro Espinoza, vendedor de Frávega, dijo que “todavía están trabajando con la mercadería de la temporada anterior" y deslizó que prevén un aumento del diez por ciento en los precios de los calefactores.

Consultado sobre cuáles son los que más llevan los clientes, expresó: “Casi el noventa por ciento busca multigas porque les da la posibilidad de usar el gas natural o envasado. Ya que en algunos casos las casas que entregan no cuentan con el servicio”, sostuvo.

“Los precios de las estufas sin ventilación que se recomiendan para el comedor de la casa están aproximadamente entre los $2.500 y $3.500. Una estufa tiro balanceado puede llegar a costar $3.000 y $4.000 dependiendo la marca. Los más caros son los Eskabe que salen entre $7.000 y $7.500”, confirmó.

Con respecto a los caloventores, Espinoza remarcó que en su local tiene los de pared o los más chicos que se pueden utilizar en el baño o en una habitación pequeña. “También vienen los radiadores de cerámica. Son lindos a la vista y tienen una buena calefacción. Éstos salen 4.500 pesos”, resaltó y precisó que los aires acondicionado están entre los 8.000 y 9.000 pesos.