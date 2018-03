Paris: podios y una marca

En la primera competencia internacional de la temporada, Leandro Paris pisó fuerte. Logró el tercer puesto y bajó la marca personal en 400 m; y también alcanzó el podio en 800 m, su distancia preferida. Fue en los Grand Prix Sudamericanos que se disputaron este fin de semana en Concepción del Uruguay, Entre Ríos.

“Fue una competencia muy importante para mí. Bajé la marca en 400 m, y si bien en 800 m también esperaba bajar el registro, no se dio por diferentes motivos como la carrera en sí y el clima. Pero no es para preocuparse porque es la segunda carrera que hago en el año”, le dijo Paris a El Diario desde la ciudad entrerriana a la vera del río Uruguay.

El primer examen

Paris inició su participación en los 400 metros del denominado Grand Prix “Antonio Silio”. Bajó 0”03 su marca y concluyó tercero con 47”90 detrás del venezolano Alberto Aguilar y del argentinoElianArregina.

Leandro contó detalladamente cómo fue esa carrera, “Me sentí muy bien. Los primeros 200 m salí suelto, ágil. Algo clave porque por lo general yo me endurezco muy rápido ya que hago mucha frecuencia de pasos. Y en los 200 m finales, en el remate, estuve bien y salió la marca”. El tiempo logrado ilusiona al atleta de El Volcán para lo que viene, “Creo que salió por el nivel de la carrera. Volver al 47”90 en la segunda carrera del año me da una pauta de que puedo correr más fuerte esta temporada”.

Su prueba preferida

Tras una jornada de descanso era el momento de la distancia que tantas alegrías le dio a Paris: los 800 m. En el Grand Prix “Hugo La Nasa” completó la carrera en 1'50”38 –lejos de su mejor marca personal- y fue tercero detrás de dos brasileños: Andre Thiago y Lutimar Paes.

Así describió la competencia, “Pasamos los 400 m muy rápido. Me sentía bien, cómodo, venía con mucho aire y con la confianza que me había dado haber bajado marca dos días antes. Venía bien. Pasando los 600 m siento que Thiago pasa adelante y no pude seguirlo. Entonces intenté mantenerme, me pasó Lutimar Paes. Y en el remate, agarré un poco de aire y logré que la brecha que ellos me habían sacado no sea grande”.

El tiempo no le preocupó demasiado y rescató haber estado a la altura de los dos atletas brasileños, que tienen enorme nivel, “Pude prenderme con ellos y eso es importante ya que suelen correr a 1'44”. El balance es positivo”.

Este fue el primer gran examen de la temporada para Leandro París. El próximo objetivo será el 98° Campeonato Nacional de Mayores, que será en Rosario el 13 y 14 de abril. Luego viajará a Cochabamba, ciudad sede de los Juegos Odesur, del 26 de mayo al 8 de junio. Allí estará varias semanas antes para aclimatarse a la altura (2.500 m.s.n.m) y llegar de la mejor manera posible a esa competencia.

"Tras los Odesur viajaré otra vez un mes a España para competir e intentar seguir bajando la marca en 800 m", contó Leandro. Pero no termina allí, en agosto también disputará el Campeonato Iberoamericano en Trujillo Perú.

Lo cierto es que el primer paso de la temporada, en Concepción del Uruguay, Paris lo dio firme.