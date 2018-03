“Pizzería Vesubio”, y las aventuras de un nómade que extraña

Rodeados por cuadros con camisetas deportivas de motociclistas, chapas pintadas con publicidades y patentes oxidadas de motos y autos, los parientes puntanos del psicólogo Walter Riso organizaron en Fox Bar&Grill un encuentro familiar. A solas con Etc, Riso habló de sus afectos, lo que dejó tras su exilio y de su primera novela.

Riso, que se reparte entre Bogotá, Barcelona y Nápoles, con esporádicas visitas a Argentina y a San Luis (se recibió en Psicología en la Universidad Nacional de San Luis) es un escritor best-seller cuya influencia fueron el amor y las relaciones de pareja, que después de 25 libros traducidos a 13 idiomas se animó a “Pizzería Vesubio”, una novela plagada de recuerdos sanluiseños, biográficos y ficcionados. La excusa actual es el lanzamiento del libro, primero en Buenos Aires y después en una gira para promocionarlo.

Como en las famosas películas de mafiosos italianos (situación que a Walter le causará gracia) reservaron el local sólo para familiares, en un almuerzo que tuvo mucho de ese mito sanguíneo que la distancia no corta, entre abrazos y recuerdos añejos reavivados con lágrimas nuevas.

Varias generaciones se unieron bajo un mismo techo para recibir al nómade, los adultos fueron apabullados por el barullo de los menores, que corrían entre las mesas y que no entienden de las emociones en las reuniones de grandes y viven en la suya. Por eso, Riso quiso dialogar al aire libre y con una copa de vino para distenderse.

“Venimos de una tradición, de la multi-culturalidad"

“San Luis es mi casa, la familiar y la académica, siempre hay arraigos, todo lo puntano me gusta” precisó el escritor que nació en Nápoles “en el año mil novecientos cincuenta y puntos suspensivos” bromeó con coquetería. “Soy el último napolitano de la familia” dijo resignado al recordar que llegó de niño al país con sus padres Nora y Fernando (los dueños de la famosa “Pizzería Vesubio” de la calle Colón frente al Paseo del Padre, donde fue mozo), estudió en la secundaria del colegio Domingo Faustino Sarmiento, el Industrial, el último año lo hizo en Buenos Aires, abandonó la carrera de Ingeniero Electrónico y volvió para cursar Psicología, que terminó en la UNSL, en la nefasta década del '70. “Debido a las condiciones políticas de la época, presenté mi tesis y me tuve que ir al otro día”, contó áspero, sobre aquellos años oscuros, porque se veía venir algo fulero. “Estuvimos muy metidos y comprometidos: el movimiento de San Luis fue muy fuerte pero se sabe muy poco de eso. Espero que se escriba algún día porque fue algo muy, muy potente, muy interesante, y bueno, lo conozco todo a eso. La psicología era subversiva, se prohibía pensar”.

Cada momento de la charla fue de un recuerdo que lo llevaba a otro, y aunque estuviera en la respuesta a una pregunta, irá a otra y exprimirá la memoria con anécdotas de su juventud puntana. Como cuando se iba a dedo al Cruz de Piedra, “que en esos años era como ir a dedo al fin del mundo” exageró, o de cuando cruzaba a nado al lago Potrero de los Funes, o visitaba Concarán, San Francisco y Villa Mercedes.

“Mi base latinoamericana es Medellín pero creo que pronto va a ser San Luis, me siento genial, de hecho vi un lote que me gusta, vamos a ver” comentó y dejó que la intriga dominara la escena.

“Conozco el país de punta a punta, mi madre de nacimiento es Italia pero mi madre adoptiva es Argentina”, dijo el escritor trashumante, radicado actualmente en Barcelona, con otra casa en Colombia, donde nacieron sus dos hijas. Viaja a Barcelona, Nápoles y a distintas universidades de Latinoamérica a dictar clases, a hacer Psicología de Prevención, “y a escribir”, explicó el viajero, casado con la psiquiatra Iris Luna Montaña, con quien trabaja en conjunto.

Riso es un académico desestructurado que no usa corbata y viste jeans, y que no se considera religioso, sino espiritual. “Me gusta mucho la filosofía -sobre todo la griega- y a través de la filosofía llegué al budismo y empecé a acercarme y a entender que quizás estoy cumpliendo aquí un papel”.

Casi al final de la charla contó que la UNSL lo invitó a hacer un posgrado, lo que potencia sus ganas de volver, tal vez para quedarse. “Me siento bien en San Luis, como decía el poeta Agüero: 'el silencio en San Luis escucha'… y con eso está bien, no quiero decir más nada”, dijo y se despidió.

Levantó su copa y terminó el vino. Al entrar al restó buscó más tinto y desde una mesa lo llamaron para conversar. Tomó la botella y hacia ellos fue, con una gran sonrisa debajo de su bigote.

Las raíces puntanas

Organizado por la rama puntana de los Riso, las hermanas y diseñadoras Silvia y Pierina, junto a su hermano Aldo (abogado, radicado en Córdoba), tuvieron la misión de avisarle al resto del clan (¡asistieron más de cincuenta!) y coordinar día y hora para reunirse en el restó de La Joaquina Open Mall.

Dentro del bar, y antes que terminara el almuerzo, desde el teclado de un primo jujeño sonaron canzonetas napolitanas y óperas, pero también folclore nacional y rock and roll clásico, nacional e internacional. Varias fueron cantadas en el idioma chapucero que tanto aparece en las fiestas familiares ¿para qué negarlo?

Como en toda reunión familiar que se precie, siempre aparece un pariente artista, y en este caso hubo varios que se animaron al canto desde un teclado programado, para alegría de Walter, que entonó “O sole mío”, “Popotitos” y “La balsa”.

“¿Quién puede decir de mi época que no era fanático de Credence Clearwater Revival, los Beatles, los Rolling Stones y Charly García”, enfatizó Riso, fanático del jazz y la música irlandesa antigua… “¡y no sé por qué carajo me gusta la música irlandesa antigua! pero escucho una gaita y entro en cortocircuito”, dijo gracioso Walter, también amante de la poesía, la literatura y la buena cocina casera, mientras efusivas palmas acallaban otra canción.

“A nosotros nos criaron de una manera muy especial, somos producto de los inmigrantes, vinimos de una tradición, de la multiculturalidad en la Argentina de los años 50”, expresó contento Walter, mientras apuraba la copa, al ver semejante movimiento de comensales que recorrieron las rutas argentinas para saludarlo.