Históricos de la Selección Argentina encendieron la alarma a tres meses del Mundial

Referentes de diversas épocas de la Selección argentina de fútbol se mostraron alarmados hoy por el nivel de juego del equipo frente a España, aunque aseguraron que con Lionel Messi en cancha la situación puede ser diferente.

Carlos Bilardo, entrenador campeón del mundo en México 1986, reconoció que "una derrota así deja secuelas seguro", en referencia al 6 a 1 ante España.

En declaraciones formuladas al canal TyC Sports, el "Narigón" se mostró preocupado "por el funcionamiento, porque en este amistoso no importaba el resultado".

"Yo a los jugadores los llevaría a mi habitación, a algún saloncito, sin comer ni tomar nada, y ahí se habla. Si tengo un video les marco esto está bien, esto está mal. Y los jugadores tienen que responder, que no hable solamente el técnico", expresó.

No obstante, Bilardo valoró el peso que tiene Messi en este equipo: "Cuando el contrario lee la formación y ve a Messi dice ‘uh … lo mismo que cuando veía a Pelé, a Maradona, a (al holandés Johan) Cruyff".



Kempes: "Chocamos con un tren a contramano"

Mario Alberto Kempes, goleador y campeón en Argentina 1978, criticó el planteo de Jorge Sampaoli ante España y definió que la Selección argentina "chocó con un tren a contramano", en referencia al combinado ibérico.

"Desde lo anímico es difícil sacar algo positivo. Queda poco tiempo para corregir los errores. Nos queda rogar que Messi esté bien en el Mundial", afirmó.

En declaraciones formuladas a Cadena 3, afirmó: "Los primeros 45 minutos no me decepcionó, pero los segundos sí. El problema es que no hay tiempo para trabajar. Hay que olvidarse lo más rápido posible de este desastre de resultado y buscar soluciones".

Kempes opinó que Sampaoli "debe llevar a (Paulo) Dybala al Mundial" y dijo que le preocuparía "que paguen los platos rotos los chicos jóvenes, que llegan por primera vez a la Selección" y pidió "meter a todos los gatos en la misma bolsa".

"Messi puede arreglar un poquito esto, pero no tanto como para hacerle sombra a Alemania, Brasil ni España. El primer tiempo el equipo argentino funcionó bien, pero en el segundo es como que se hubiesen olvidado de jugar", reflexionó.



Bertoni: "No hubiese elegido a Sampaoli"

Daniel Bertoni, que diera la vuelta olímpica también en el 78, opinó que "el error de Sampaoli es querer jugar como lo hacía con Chile y no se da cuenta que no tiene un (Jean) Beausejour, un (Mauricio) Isla", en referencia a los carrileros por izquierda y derecha.

El ídolo de Independiente, autor del tercer gol de Argentina ante Holanda para lograr su primer título mundial, señaló que "no hubiese elegido a Sampaoli, pero hay que apoyarlo" y le solicitó "definir a qué quiere jugar".

"Sin Messi somos un equipo menos y no pasaremos la fase de grupos. Dependemos de él, sin Lio no clasificábamos al Mundial", cerró.

