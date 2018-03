Transpuntano reduce frecuencias en feriado

La empresa de transporte, Transpuntano, comunicó ayer que por los próximos feriados de Semana Santa y 2 de abril reducirá sus frecuencias de los recorridos de los rodados que prestan servicios en la ciudad. Jorge Guiñazú, jefe de Tránsito de la compañía Transpuntano, indicó que mañana y el sábado la frecuencia de los colectivos será de 16 a 22 minutos, mientras que el viernes, domingo y lunes pasarán de 20 a 35 minutos. Guiñazú remarcó que los vecinos deberán valerse de la aplicación “Cuando Llega” y en el caso de que no funcione, actualizarla.

La dirección de Prensa de la Municipalidad informó también que durante el fin de semana largo el servicio de recolección será normal y recordó que, excepto los sábados, los camiones recorrerán la ciudad desde las 20.

Sigue la renovación de boleto

Transpuntano aprovechó también para recordar que hasta el 30 de abril los estudiantes tendrán tiempo para presentar la documentación para renovar el boleto estudiantil gratuito. Jonathan Saccone, encargado de Sistemas de la compañía indicó que la recepción de papeles se amplió a los cinco Centros de Gestión Municipal ubicados en los barrios José Hernández (Esteban Adaro y Lafinur), Félix Bogado (Ascasubi y Maximiliano Gómez), Jardín San Luis, la Tercer Rotonda y en el centro (España, entre Rivadavia y San Martín).

Los interesados deberán llevar fotocopia del DNI propio y del tutor si se trata de un menor de edad; certificado de alumno regular y el polémico libre deuda municipal, cuestionado por concejales y que el año pasado había sido revocado como requisito por las quejas de los vecinos. "Siempre hay una opción para los que alquilan. El Municipio apunta al fin social del boleto estudiantil y va dar una opción para que el alumno no se quede sin boleto. Evaluamos la situación de cada familia", aseguró Saccone, quien no pudo precisar cuantos alumnos ya hicieron la renovación. En cambio sobre los que obtuvieron el beneficio la primera vez, dijo que alcanzan los 750 estudiantes. Por último aclaró que el pase libre, tanto como el de jubilados, sólo funciona si se tiene un saldo mínimo de cero. Si se cuenta con saldo negativo, la tarjeta SUBE no funcionará, subrayó.