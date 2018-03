Tevez: "Si gano la Libertadores me retiro"

El futbolista Carlos Tevez aseguró este jueves que si Boca gana la Copa Libertadores de América se retirará de la actividad deportiva ya que, de lograrlo, ya no le quedará "nada por lo qué luchar".

"Si llego a ganar la Libertadores me retiro porque después de eso no me queda nada por qué luchar. Ganarla es lo que deseo y lo que me quita el sueño", expresó, tras lo cual dijo: "Todos los hinchas la quieren ganar y tener una alegría".

En diálogo con Estudio Fútbol, programa que se emite por TyC Sports añadió: "El hincha de Boca quiere la Libertadores más que nada y tenemos que hacer lo posible por ganarla. La obsesión por ganar la Copa es algo que me mantiene con mucha hambre".

"La derrota con River para nosotros es como que nos dieron un cachetazo fuerte y hace tiempo que no nos dan un cachetazo así", reveló, para luego indicar: "Boca tiene con qué pelear en la Libertadores y es muy importante demostrar que estamos para grandes cosas. Boca tiene que demostrar que es el mejor equipo ganando el campeonato". Además manifestó: "Soy el que está más dolido, soy el primer responsable y me hago cargo que no pudimos ganar la final ante River. El que más triste está y se aferra a su familia, soy yo. Amo ser el ídolo de Boca y no lo cambio por nada".

En cuanto a la derrota ante el clásico rival en la Supercopa Argentina, Tevez contó que no le echó "la culpa" a Edwin Cardona "por el gol de River" alegando que fueron "todos" culpables de la caída por 2 a 0 en ese encuentro.

Más tarde dijo acerca de la visita de Daniel Angelici después de ese partido que "el Tano fue suave, porque más caliente que nosotros no podía estar nadie". "Él se desvive por Boca y por los jugadores y no poder estar a la altura, sentimos que le fallamos a él", afirmó.

NA