Confirmaron el primer caso autóctono de sarampión en 18 años

Es una beba de 18 años, residente de la ciudad de Buenos Aires y sin antecedentes de viajes. Recomiendan estar alertas a los síntomas.

El Ministerio de Salud inició una investigación para identificar la fuente del contagio de una beba de ocho meses que fue diagnosticada con sarampión en el barrio porteño de Almagro,

cuya evolución es buena, según informó esa cartera.

Asimismo, el Ministerio exhortó a la población a completar el Calendario Nacional de Vacunación y a consultar de manera inmediata en cualquier centro de Salud ante la aparición de síntomas cómo fiebre o erupciones.

El caso de esta beba, residente en la ciudad de Buenos Aires y sin antecedentes de viajes, es el primer diagnóstico de sarampión “autóctono” en Argentina desde 2000, aunque en estos 18 años hubo personas que se contagiaron en el exterior.

La directora nacional de Epidemiología, Patricia Angeleri, dijo a Télam: “Hay que darle relevancia a este episodio porque es un caso autóctono confirmado y hace varios años que no pasaba, por eso los equipos de epidemiología están haciendo los estudios correspondientes”.

Angeleri sostuvo que “Argentina tiene un calendario de vacunación muy amplio y obligatorio, y una política de inmunización sólida; es importante que todos entiendan que hoy la única herramienta frente a este problema son las vacunas”.

“Los equipos de salud están en alerta y es bueno que toda la población tome la responsabilidad de hacer una rápida consulta en cualquier centro de salud ante síntomas cómo fiebre y erupciones en la piel”, señaló la funcionaria.

La especialista indicó: “El sistema de vigilancia detecta casos sospechosos todo el tiempo porque los médicos siempre están atentos a los síntomas y se hacen controles en cada foco; en este caso que hay un diagnóstico confirmado ya se comenzó una investigación sobre todo el entorno de la bebé y sus circuitos sociales de las últimas semanas para intentar dar con la fuente del contagio y ver si hay algún otro caso que no haya sido diagnosticado”.

“Es muy importante detectar la fuente del contagio para asistir a cualquier otras persona que se pudiera haber enfermado; es probable que la bebé haya estado en contacto con gente que o no estaba vacunada o bien proviene de países dónde la vacuna no es obligatoria, y que ella se haya enfermado porque la primer dosis de la triple viral recién se recibe al año de vida”, apuntó.

Angeleri añadió: “La bebé evoluciona bien y ahora es importante hacer una buena investigación epidemiológica para encontrar la fuente del contagio y de esa manera identificar la dimensión de la situación que estamos enfrentando”.

“Países como Estados Unidos y Canadá registraron este mismo año casos autóctonos de Sarampión y Venezuela está atravesando un brote muy complicado, por eso es importante que todos verifiquemos nuestros calendarios y los completemos si es necesario”, completó la funcionaria.

Télam