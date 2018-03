Una década por delante para pensar en el agua

Frente a los viejos y nuevos desafíos que ponen en riesgo el acceso al agua, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) dedicará la próxima década a reforzar la protección de ese recurso natural fundamental, pero vulnerable y acaba de lanzar la “Decenio Internacional para la Acción: Agua para un Desarrollo Sostenible”.

Es una iniciativa importante porque arroja luz sobre cuestiones relacionadas con el agua y el desarrollo sostenible, salidas de la Agenda 2030 y de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

A diferencia de los anteriores Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), los ODS tienen metas específicas vinculadas al agua que van más allá de las cuestiones relacionadas con el suministro de agua potable y saneamiento.

También tienen metas específicas para mejorar la calidad del agua reduciendo la contaminación y la eficiencia en el uso del recurso, para implementar una gestión integrada y para ampliar la cooperación internacional y la construcción de capacidades.

Estas iniciativas generan un impulso político para hacer frente las crisis hídricas mundiales, pero también ofrecen un momento para reflexionar. El éxito del actual decenio depende de no repetir el mismo foco ni los mensajes del pasado, propone la ONU.

Tanto en países en desarrollo como industrializados, las comunidades deben hacer frente a numerosas dimensiones de crisis hídricas. No hay lugar en el mundo donde, si no hay crisis, no haya algún tipo de problema.

Según el Panel Internacional de Alto Nivel sobre el Agua (HLPW, en inglés), más de 2.000 millones de personas viven sin agua potable, lo que impacta en la salud, la educación y el sustento. En Estados Unidos, la ciudad de Flint, en el estado de Michigan, concentró la atención internacional cuando se descubrió que el agua por cañería tenía un alto y peligroso contenido de plomo. El metal, que tiene un efecto particularmente dañino para el desarrollo de los niños, puso en riesgo la vida de más de 25.000 niñas y niños de la zona.

Pero el agua por cañería no apta para el consumo no es un problema exclusivo de Flint. Un nuevo estudio concluyó que más de 20 millones de estadounidenses, de California a Nueva York, usaban agua de sistemas que en 2015 no cumplían con los niveles de calidad. Los contaminantes hallados en el agua incluyen plomo, arsénico y materia fecal.

El HLPW también concluyó que unos 3.000 millones de personas, casi la mitad de la población mundial, sufrían escasez de agua. Si no se toman medidas, ese número podría llegar a 6.000 millones en 2050, con unos 700 millones que podrían verse desplazadas por la grave escasez de agua en 2030.

No son pocos los analistas internacionales que aseguran que la escasez del agua es la responsable de la guerra civil en Siria, mientras las tensiones se acrecientan en el noreste de África por una mega represa en Etiopía.

La Gran Represa del Renacimiento de Etiopía, en construcción en el río Nilo, se convertirá en la central hidroeléctrica más grande del continente e impulsará el crecimiento económico y la producción de energía en ese país africano.

Aproximadamente 70 millones de etíopes carecen de electricidad, y una tercera parte de los más de 102 millones de habitantes viven en la pobreza. Con la represa, la industria y el empleo crecerán, lo que será fundamental, pues se estima que la población de África se duplicará para 2050.

Pero el proyecto amenaza con provocar una guerra geopolítica por el agua entre Etiopía y Egipto, que hace tiempo que depende del río. El Nilo suministra casi 85 por ciento del agua utilizada por Egipto. Ese país ya podría sufrir escasez hídrica en 2025, y la represa no hará más que exacerbar el problema. Y éste es sólo un ejemplo.

La ONU propone soluciones basadas en la naturaleza para lograr una mejor gestión del agua. Respuestas que usan y replican procesos naturales para mejorar la disponibilidad de agua y su calidad, como son la retención de la humedad del suelo, la recarga del agua subterránea y los humedales naturales y construidos.

Natural, sostenible y abundante, es la manera de imaginar el recurso en el futuro. En diez años podrá evaluarse si la imaginación es real.