NBA: San Antonio ganó y Ginóbili volvió a hacer historia

Los San Antonio Spurs lograron, el jueves, un triunfo vital de cara a sus aspiraciones de entrar en playoffs al superar 103-99 a los Oklahoma City Thunder. Fue noche histórica para Emanuel Ginóbili. El argentino, máximo triplista de los Spurs, se convirtió en el jugador con más robos de la franquicia al adelantar con 1389 al legendario David Robinson (1388).

