Juventud no pudo contra Gimnasia de Mendoza, perdió 4 a 2

En la 1ª fecha del Pentagonal final del Torneo Federal A, el “Auriazul” cayó ante el equipo mendocino. No sumó puntos y se vino con dos hombres menos para la próxima fecha.

En el primer tiempo Gimnasia aprovechó los errores del "Juve" y en menos de diez minutos se impuso con dos goles de Patricio Cucchi, el primero a los 2 minutos y el segundo a los 6.

Más tarde Juventud aprovechó un error de la defensa y logró el descuento con un gol de Nicolás Aguirre, a los 33 minutos.

El segundo tiempo el equipo puntano buscó la brecha que le permitiera achicar y la encontró a los 4 minutos, con una jugada de Gabriel Ojeda, que llenó de esperanzas el encuentro para los visitantes.

Pero la alegría duró poco ya que a los 8 Mateo Ramírez convirtió el tercero para Gimnasia, otorgándole la victoria parcial.

A los 46 del tiempo adicional, Pablo Alvarenga remató el partido con el cuarto gol para el local.

Juventud no pudo contra Gimnasia de Mendoza en su primera presentación del Pentagonal del Torneo Federal A, y no sólo se vuelve con las manos vacías por la falta de puntos, también trae las expulsiones de Federico Illanes y de Víctor Beraldi, que no podrán jugar el próximo fin de semana, cuando el "Auriazul" reciba a Defensores de Villa Ramallo.