Asesores y aportes para la economía familiar

Catorce nombres tiene el listado de “colaboradores” que designó el senador de Cambiemos, Claudio Poggi para que lo acompañen en su trabajo legislativo. Así surge de la resolución de la Secretaría Administrativa del Senado 105/18 que se filtró durante la semana. El listado, además de poner blanco sobre negro puertas adentro del entorno del senador, contiene algunos nombres conocidos para los puntanos, como el caso de ex funcionarios y colaboradores cercanos como Néstor Ordóñez (ex ministro de Hacienda), Ricardo Endeiza (ex fiscal de Estado) o Federico Trombotto (ex ministro de Industria). Entre las designaciones Poggi se hizo un lugar para la familia ya que nombró a su esposa, Sandra Correa, quien según detalla la resolución ostenta una categoría “A5” y se lleva para reforzar la economía familiar una suma aproximada de 70 mil pesos mensuales.

La designación de Correa aparece además reñida con aquella directiva presidencial de principios de este año de prohibir el nombramiento de familiares directos, una decisión que tuvo una fuerte repercusión pero que quedó "licuada" cuando se conoció que la "purga" alcanzó a sólo 12 funcionarios.