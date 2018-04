"Pelusa" Espinosa, una vida a pura percusión

Con una remera roja y un bolso del que salían cuatro baquetas, Miguel Ángel Espinosa conversaba de música.

El baterista de 65 años hacía movimientos con las manos, como si éstas no pudiesen quedarse quietas en ningún momento.

“Cuando me dicen Miguel Ángel no sé si me están hablando a mí. Solo dos personas me llaman por mi nombre y los identifico en el acto”, comenzó a relatar el baterista, que lleva como apodo “Pelusa” y reconoce a su sobrenombre con inmensa identidad.

Con la música como acompañante, “Pelusa” no se imaginaba dedicándose a tocar algún instrumento, el baterista recuerda que su radio sonaba todo el día y que de esa música él copiaba los sonidos y cantaba por ahí.

Sus amigos del barrio eran los Herrera –padre y tíos de Marcelo Herrera, el joven baterista de “Algarroba.com"- . “Yo tocaba la mesa de luz de mi casa, y fue 'Cacho' Herrera quien me enseñó a hacer ritmos” recuerda.

Con la enseñanza de Herrera, a sus 16 años y una timidez que “Pelusa” recuerda, pero ya dejó en el pasado por completo, como un grupo de amigos lo invitaron a formar parte de su banda y, de esta manera, los primeros pasos en la música fueron directamente en un escenario, lugar donde permanece hasta el día de hoy.

“Me ardían las orejas de lo nervioso que estaba, después de cinco ensayos me subí a un escenario con 'Quinta Generación', marcamos una época con esa música”, agregó Espinosa.

Si bien “Pelusa” no tuvo educación formal, el artista se define como autodidacta y recuerda que siempre fue su curiosidad lo que lo llevó a seguir con el aprendizaje. Con el paso del tiempo aprendió a leer música.

Espinosa tomó su bolso negro, sacó las baquetas y del fondo agarró un papel doblado en cuatro partes con una extensa lista de las bandas donde participó y tocó: “La Banda del Sargento Pepe”, “Los Watussi”, “Melodías del Recuerdo”, Daniel “El Negro” Ferreyra, “Abrelata”, entre otras, fueron tan solo algunas de ellas.

Respecto a los géneros musicales que él elige, “Pelusa” expresó sin rodeos: “En la radio escuchaba de todo, pasaba de Frank Sinatra a Horacio Guarany, era una mezcla de estilos que me gustaba escuchar y después aprendí a tocar”.

Además el baterista destacó que él se considera esencialmente rockero ya que “The Beatles”, “Pink Floyd”, o “Led Zeppelin” eran bandas que integraban su biblioteca musical, pero que poco a poco incorporó diversos estilos más populares.

“Como dice Charly García, la música tiene que tener melodía, armonía y ritmo. A mí no me importa si la letra es en japonés o en otros idiomas, lo que me seduce mucho más es la melodía” cerró Espinosa.

Miguel Ángel “Pelusa” Espinosa es papá de mellizos, Lucas y Lautaro de 25 años, sus hijos tuvieron un paso por la música pero solo Lucas siguió el legado de su padre y actualmente integra “Grupo Menta” como bajista.

Hace 20 años que el músico puntano dicta clases de batería de manera aislada y hace cuatro años es profesor en la "Escuela de Rock" de Fernando "Pappo" Balague.

“Sin querer, en el ocaso de mi vida sigo haciendo música” concluyó el baterista, que entiende a la música como su compañera que llegó por casualidad… o causalidad.