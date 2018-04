Aseguran que cada vez se detectan más casos de sífilis y gonorrea en los jóvenes

En San Luis señalan que se registra un incremento de las enfermedades de transmisión sexual (ETS) entre los jóvenes. La de mayor incidencia es la sífilis, y en segundo lugar la gonorrea. Los profesionales de la salud aseguran que la provincia acompaña un crecimiento que se da a nivel nacional y mundial. Señalan que entre los principales factores de riesgo están: la falta de concientización para uso del preservativo, la iniciación sexual a una edad muy temprana y una mayor frecuencia de encuentros sexuales ocasionales o con parejas no estables.

Gabriela Camargo, jefa de laboratorio del centro de salud Cerro de la Cruz, indicó que “en el hospital se atienden más de dos pacientes por semana entre 15 y 25 años con sífilis. Hoy nos preocupa esta alta incidencia entre los adolescentes. Y a partir de los 22 años también identificamos casos de gonorrea. Esto se debe a que el debut sexual se da cada vez con mayor frecuencia en edades más tempranas y los chicos desconocen muchas de estas enfermedades”.

Los médicos dicen que el 50% de las mujeres no presentan síntomas, entonces no se tratan y propagan la infección. Mientras que el 90% de los hombres que padece una infección de este tipo presentan signos. Señalan que los adolescentes se protegen del embarazo, pero no de las ETS.

Estas dolencias no sólo se transmiten por las relaciones sexuales vaginales sino también por la práctica del sexo oral y anal. Luego de siete a diez días del contacto sexual suelen aparecer los primeros síntomas. En el hombre son: dolor o ardor al orinar, secreción blanca, amarilla o verde, malestar testicular. En las mujeres: dolor abdominal, dolor pelviano, flujo blanco, verde o amarillo, dolor al orinar y durante las relaciones sexuales y sangrados intermenstruales.

Las ETS causan infertilidad y traen consecuencias graves como la transmisión de la madre al niño por nacer. Esto puede causarle problemas como aborto espontáneo,nacimiento prematuro del bebé y la muerte del mismo poco tiempo después de nacer. "Es muy importante que las embarazadas se realicen los exámenes de laboratorio correspondientes para detectar cualquier enfermedad antes que nazca el bebe", indicó la bioquímica.

“Son enfermedades fácilmente prevenibles, tratables y curables. De acuerdo a cada germen hay una medicación específica, son tratamientos cortos y efectivos. Y si no se tratan se convierten en enfermedades crónicas. Por eso recomiendo consultar rápidamente al especialista apenas aparecen los síntomas”, expresó Carina Turina, médica generalista a cargo del consultorio de Salud Integral del Adolescente (de 9 a 19 años) del hospital Cerro de la Cruz.

El crecimiento de estas dos enfermedades entre los jóvenes es una tendencia mundial.

Sebastián Correa, médico infectólogo, destacó que “las principales causas son la falta de uso del preservativo y una educación sexual óptima. Estas infecciones no distinguen clase social, nivel económico ni edad. Y con frecuencia, también se detectan en los adultos mayores que no utilizan profilácticos porque no hay riesgo de embarazo en su actual pareja, y se exponen a varias de estas infecciones”.

Y agregó que, “hay un relajamiento de la prevención a nivel mundial y las personas no están tomando los recaudos correspondientes. Muchas parejas adultas rehacen su vida y como nunca adquirieron el hábito del uso de preservativo, entonces no lo usan. Y en el caso de los adolescentes desconocen del tema”.

“Si bien hay políticas que están a favor de la educación sexual en los colegios, en la práctica clínica no se nota”, agregó el infectólogo. Destacó que es muy importante la educación sexual en la familia. Hablar de forma más abierta con los hijos y sin tantos tabúes ayuda.

Los programas del Ministerio provincial trabajan en conjunto para hacer el seguimiento correspondiente al enfermo hasta que se cure y constatar así que el tratamiento se cumpla. En todos los Centros de Salud hay dispensadores de preservativos sin cargo y folletería. También se pueden practicar los test rápidos en todos los laboratorios públicos sin costo alguno. "El test voluntario de VIH no necesita orden del profesional, es gratuito y confidencial", detalló Camargo.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada día más de un millón de personas contrae una infección de transmisión sexual. Estiman que hay 357 millones de personas que padecen alguna de estas cuatro infecciones: clamidiasis, gonorrea, sífilis o tricomoniasis. Y figuran entre las cinco categorías principales por las que los adultos buscan atención médica.