Pablo Pérez: "Exploté, saqué toda la carga que tenía, pero reaccioné mal"

"Exploté, toda la carga que tenía la saqué, pero no reaccioné de la mejor manera. Tendría que haber gritado con mis compañeros y estoy muy arrepentido porque debería haber dado otra imagen", expresó Pablo Pérez en diálogo con medios nacionales.

El mediocampista gritó de manera desaforada su conquista y con insultos a la platea de Boca, luego de convertirle el gol del triunfo, en tiempo de descuento, ante Talleres de Córdoba, en partido de la Superliga que se disputó este domingo en La Bombonera.

El ex jugador de Newell's Old Boys, reiteró sus disculpas al socio Cristian Alonso por su comportamiento: "La situación me superó y quedó todo ahí. Lo importante es que todo esto se puede hablar, el socio no merece que lo insulte".

Pérez atribuyó el exabrupto a una "previa complicada", y dijo que las razones de su desahogo fue la consecuencia de la frustración por otros resultados como la derrota en la final de la Supercopa Argentina ante River, el empate frente a Atlético Tucumán y la goleada histórica con el seleccionado argentino ante España por 6 a 1, donde disputó unos minutos.

"Soy humano. Hace tres semanas que no paro y me explotó la cabeza. Si en algún momento ofendí a un hincha de Boca le ofrezco disculpas; no soy quién para insultarlos y menos después de recibir el gran apoyo cuando jugábamos contra Talleres", agregó.

Por último, Pérez consideró que Boca ganó "una final" ante Talleres, su escolta a nueve unidades, y que la previa fue "muy dura", con la aparición de la barrabrava en el club incluida: "Era el partido para encarrilar las cosas y por suerte salió bien".



Copa Libertadores

Los dirigidos por Guillermo Barros Schelotto, sin tiempo para festejar el triunfo de ayer ante Talleres, ya están pensando en Junior de Barranquilla, su rival para este miércoles por la Libertadores.

Los equipos se enfrentarán a partir de las 21:45, en la "Bombonera” por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Libertadores, que lidera Palmeiras de Brasil con 3 puntos. El "Xeneize" y Alianza Lima tiene un punto, y cierra Junior sin unidades.