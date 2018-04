Cristiano Ronaldo puso al Real Madrid con un pie y medio en semifinales

Cristiano Ronaldo volvió a ser una vez más el héroe del Real Madrid. Sus dos goles, con un segundo tanto excepcional de chilena, y una asistencia, sirvieron al Real Madrid para ganar en el campo de la Juventus de Turín por 3-0, en la ida de cuartos de final de la Champions, y poner pie y medio en semifinales.

El portugués, que lleva catorce tantos esta temporada en la Champions, agrandó aún más su leyenda en Turín, y va camino de convertirse en máximo goleador de la competición continental por sexto año consecutivo.

Ronaldo marcó los dos primeros tantos (minutos 3 y 64), y dio el pase de gol a Marcelo en el tercero (72').

Con este resultado, una catástrofe debe suceder en el Santiago Bernabéu en la vuelta para que el Real Madrid no se clasifique, en un partido en que la Juventus no podrá contar con el argentino Paulo Dybala, expulsado tras una entrada a Dani Carvajal en el minuto 65.

Zinedine Zidane había dado la consigna en el descanso de la pasada final de la Liga de Campeones contra la Juventus, de que había que buscar centros al primer palo del equipo turinés.

Y eso hizo Isco, preferido a Gareth Bale en la alineación del Real Madrid, para encontrar a Ronaldo en la jugada del tempranero primer gol, con un centro desde la izquierda (3).

NA

Are you f'ing kidding me! Cristiano Ronaldo ladies and gentlemen. #RealMadrid #ChampionsLeague pic.twitter.com/4aKZiS4dim