Alberto Rodríguez Saá: "Eso no se hace"

El gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, criticó con dureza al gobierno nacional durante su mensaje en la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial. El mandatario puntano fustigó a la administración de Mauricio Macri en materia de salud durante el repaso que hizo sobre su gestión en 2017 y acusó a la Casa Rosada de frenar el envío de medicamentos para pacientes con VIH como represalia a San Luis por no firmar el Pacto Fiscal.

"Cubrimos el faltante de medicamentos para pacientes con VIH y de leche para niños que, desde la Nación, no entregaron", expresó.

"Cuando no firmamos el Pacto Fiscal, la Nación se encargó de decir, que a los que no firman se los iba a castigar. Que a San Luis la van a castigar, aunque teníamos atribuciones para no firmar. Uno de los castigos existió. Y fue que dejaron de mandar los medicamentos para pacientes con VIH. Eso lo hizo la Nación. Y la provincia de San Luis, rápidamente, cubrió esa necesidad. Esto no es justo, no es bueno, no es política, esto no es diálogo y está mal. Hermanos, hermanas, no se hace eso, me dirijo claramente a quienes creen que el gobierno nacional actúa correctamente con nosotros. No está actuando correctamente. Negarles remedios a los enfermos de VIH es grave y triste. Eso no se hace", sostuvo.

Antes también trazó un balance sobre algunos puntos relacionados a la salud en la provincia.

"En mi último mensaje a esta Honorable Asamblea, asumí el compromiso de dar soluciones concretas en materia de salud. Hoy puedo decirles con satisfacción que estamos cerca de concretar los objetivos que nos habíamos trazado", manifestó.

"Tanto en materia de infraestructura como en prestaciones de servicios, llegamos a cada punto de nuestra geografía con una respuesta acorde a las necesidades planteadas. Incrementamos la planta de profesionales de la salud en más de mil de ellos, entre médicos, enfermeros y agentes sanitarios", puntualizó.

Salud: números positivos

En otro tramo de su mensaje, pero siempre dentro del segmento relacionado a la salud, el Gobernador sanluiseño reveló estadísticas positivas respecto a la mortalidad infantil.

"Logramos una considerable baja en la tasa de mortalidad infantil, del 10.5 por mil en el 2014 al 7.6 por mil el año pasado. Esta tasa era una de las más sensibles. Yo recuerdo en nuestro gobierno, en otra etapa, que logramos de 1983 a la fecha bajarla enormemente, estaba más arriba del 30 por mil. Un número tremendo. Y siempre son los más humildes los castigados. Se logró bajar a 19 por mil. Preocupado por esto dije “¿Cómo podemos hacer?”. Bueno, miremos qué hacen los vecinos, otras provincias y encontramos el protocolo de Córdoba. ¿Y saben qué hicimos? Copiar y pegar. Lo hicimos y logramos bajar a un dígito y ahora, con orgullo, llegamos a 9 por mil y este año lo bajamos al 7.6 por mil. También logramos que descienda la tasa de mortalidad neonatal al 5.3 por mil. Además de bajar la mortalidad materna a 0. Quiero darles un enorme agradecimiento a todos los luchadores de la salud porque estos índices de la provincia les pertenecen", sostuvo el Gobernador.