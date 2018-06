Cuenta regresiva para un nuevo encuentro de programadores

Tras colmar las expectativas en el primer encuentro de programadores hace un mes, en el Gobierno de la Provincia ya ultiman detalles para llevar adelante el segundo, que será el viernes que viene a las 11, para Programadores 3.0. Con la intención de ser equitativos con el público interesado, se invertirán las sedes, por lo que de forma presencial se dará en el Polideportivo de La Pedrera, con una teleconferencia en vivo desde el Salón Blanco de Terrazas del Portezuelo. Para los alumnos que estudian en Mini y Mega, las charlas se darán al día siguiente en la ciudad de San Luis.

El segundo encuentro se dará con un equipo de disertantes bastante similar al que se presentó en San Luis hace un mes. Además de la ministra de Ciencia y Tecnología, Alicia Bañuelos, estarán Agustín Pina y Gustavo Trucco, en representación de la plataforma Mumuki; y Rubén Minond (especialista en recursos humanos) y Carlos Pallotti (experto en tecnología), quienes serán las caras repetidas. Para los más chicos, sólo estarán los de Mumuki.

Tal como fue la vez pasada, existirá la posibilidad de presenciar el encuentro, seguirlo por videoconferencia, o también a través de un link (sanluis.webex.com/meet/programadores), para los que no pueden estar en ninguno de los dos lugares.

"Con este mecanismo los que estén en el Salón Blanco podrán preguntar a los profesores y disertantes que estén en Villa Mercedes. La idea es llegar a los programadores de ahí, por eso decidimos invertir las sedes", aseguró Susana Torres, jefe de programa Articulación Tecnológica.

"En este segundo encuentro vamos a estar en La Pedrera, un lugar nuevo. Así que no sabemos cómo será el grado de participación, porque son lugares distintos con públicos diferentes. En San Luis tuvimos 400 personas en el Salón Blanco, así que no esperamos menos para Villa Mercedes", agregó Natalia Zudaire, jefa del subprograma Creatividad Tecnológica.

Sin embargo, la idea de rotar las sedes no corre para los alumnos del primario y del secundario, quienes tendrán su encuentro el sábado 9 de junio a las 11 para Mini Programadores, y a las 14 para Mega Programadores. "Lo hicimos un día sábado para que puedan asistir tranquilamente sin preocuparse por faltar a clases. Para los chicos decidimos no hacerlo en Villa Mercedes por un tema de cantidad de inscriptos, porque la gran mayoría de los que participan son de San Luis, entonces no tenía mucho sentido hacerlo en otro lado. Tenemos alrededor de 500 alumnos participando en San Luis, y unos 200 en Mercedes. Obviamente que cuando los números crezcan, vamos a estar en La Pedrera con los más chicos".

En cuanto a las expectativas para las charlas de los alumnos, en el Ministerio se plantean tener más chicos despejando sus dudas en los encuentros. "Pretendemos superar la cantidad en Mini y Mega Programadores, porque con un equipo del Ministerio estamos visitando siempre todas las escuelas, dando soporte a los chicos, y los docentes se han interesado mucho", señaló Zudaire.

Muchos de los que participan en la plataforma y fueron al primer encuentro se encontrarán seguramente con la disyuntiva sobre si vale la pena ir al segundo o no. Respecto a eso, Torres manifestó: "La idea es que en cada encuentro, nos pongamos a disposición de los chicos, hayan ido a algún anterior o no. El niño de Mini y Mega Programadores podrá evacuar todas sus dudas, hacer todas las consultas que haya tenido en relación a los ejercicios. Lo mismo pasa con los jóvenes. Las charlas están pensadas tanto para el que nunca fue, como para el que sí lo hizo. Recomendamos a aquellos que tienen dudas, que sí vayan, por más que hayan ido al anterior".

También a modo de sugerencia, Zudaire señaló que las charlas son ideales para aquellos que tengan al menos un 35% del avance en la plataforma. Luego aclaró que "si hay gente que tiene menos y tiene ganas de ir, puede hacerlo sin ningún problema, porque no se los va a controlar. Es simplemente porque si uno tiene un avance menor en la plataforma, quizás no entienda algunas partes de las charlas".

Sobre los próximos encuentros, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, aún no definió cuál será la sede, pero no descartaron que sea una nueva. Lo estudiarán en base al origen de las personas inscriptas.