Jorge Kamankola se presenta en Villa Mercedes

De la tierra de la timba, el son y la rumba, el rapero Jorge Lian, más conocido como "Kamankola", tiene mucho que decir en sus canciones repletas de conciencia social, amor y desapego. Su seudónimo viene de la mano de la jerga cubana, la calle y la unión entre los ritmos urbanos. El músico se presentará hoy con todo su repertorio en "El bochinche", a las 22 con entrada general a 100 pesos

—¿Qué significa y cómo nace tu nombre?

— Es una palabra que deriva de la jerga cubana que significa "lío", "intriga" y en mi barrio lo usan mucho en la frase "No me formes kamankola". Yo tengo un tema que habla de esta palabra y mis amigos me propusieron en tomarla como mi nombre.

—Para quienes no te conocen, ¿Cómo describís a "Kamankola"?

—Es una mezcla de trova y rap que forma versos de amor, de-samor, necesidad, desapego, mucha conciencia social y unión. Es una manera de juntarme con la gente de una forma especial que tan solo pasa entre ellos y yo.

— Es la primera vez que llegas a Villa Mercedes, ¿Qué le propones a tu nuevo público?

— Les llevo canciones que van de alma en alma y de calle en calle. Será un tiempo donde estaré enteramente desnudo frente a mis temas y vincularé eso conmigo mismo y mis letras. Por más que me describa tal cual soy, siempre las protagonistas son las canciones, yo no soy nada sin ellas.

—¿Te gusta el rap argentino? ¿Tuviste la oportunidad de escuchar a tus colegas?

—No mucho, sé que existe mucha gente que se prendió con este género. De Argentina conozco los maestros musicales como Charly García, Luis Alberto Spinetta o Gustavo Cerati. Ustedes cuentan con los más grandes intérpretes del mundo de la música.

—Comenzaste tu carrera musical a los doce años, ¿Notas en la actualidad que los adolescentes y jóvenes siguen interesados en el rap o el hip hop?

—Claro, creo que la base del rap y el origen de todo el movimiento es juntarse en grupo para decir lo que pasa a su alrededor mediante versos y rimas. Siento que es necesario para el país que la gente tire su versos subterráneos sobre la realidad. Para mí no todo es baile.

—¿Recomendarías artistas cubanos que comparten tu mismo género musical?

—Después de que llegó el reggaeton a mi país, el rap decayó mucho pero Cuba era una de las potencias más importantes del rap en el mundo, había grupos muy buenos. En la actualidad, si tengo que recomendar pienso en "Obsesión", uno de los tantos conjuntos que hacen del género un movimiento fuerte en el país.

—¿Sentís rechazo por el reggaeton o el trap?

—Para nada, no tengo una opinión formada del género porque ni siquiera estoy interiorizado en lo que hacen esa clase de conjuntos. Lo que sí pienso es que es un género que utiliza el sistema para distraer a la sociedad de los problemas diarios y enfoquen su cabeza en el baile. A los sistemas no les importa que los jóvenes no hagan otra cosa más que bailar, no quieren que expresen sus ideas ni mucho menos que sean pensantes. Además es un género que eliminó al rap de los medios de comunicación.

—¿En tus canciones indagás en otros géneros musicales?

— Por supuesto, como buen cubano mis ritmos tienen son, rumba y wawancó. Pero además los temas contienen mucho rock y jazz. Son una mezcla de estilos que atravesaron mi historia y mi carrera.

—¿Vivís en Cuba actualmente?

—Sí, en estos momentos vivo en Cuba. Tuve la oportunidad de transitar en otros países pero regresé. La veo igual que siempre, nada cambió en mi país.