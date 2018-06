San Francisco: dos hombres murieron y uno está grave fue en la previa del Rally

San Francisco debió apagar los motores antes de que los pilotos empezaran a competir en la tercera fecha del Rally Provincial por los alrededores de la localidad. Dos hombres murieron en un accidente y otro está grave. La tragedia ocurrió este viernes, alrededor de las 13, cuando Cristian Leonardo Woronko (39), Oscar Alejandro Pollo (45) y Emmanuel Guevara recorrían una parte del circuito que estaba incluido en una de las etapas.

Woronko y Pollo, con domicilio en El Durazno y San Luis respectivamente, murieron al instante; mientras que Guevara -el reconocido ciclista- lucha por su vida, de acuerdo a lo informado por el comisario inspector Gustavo Ríos, jefe de la Unidad Regional 5.

Ante la prensa, Ríos precisó que los tres hombres iban en una camioneta Toyota Hilux gris por un camino vecinal del Paraje Las Chilcas, que está a unos 20 kilómetros de San Francisco. Recorrían en línea recta y al llegar a una curva chocaron contra una tranquera y dieron un tumbo sobre ésta, de acuerdo al jefe de la Unidad Regional 5.

Los investigadores aún no saben si Woronko, el conductor, perdió el control de la camioneta porque no conocía el camino, porque la tierra le jugó una mala pasada o por alguna otra razón. Pero pudieron constatar que los airbags no se abrieron luego del accidente.

Emmanuel “El Loco” Guevara fue asistido primero en el hospital de San Francisco, luego trasladado en ambulancia al Hospital San Luis. De allí lo llevaron a un sanatorio privado. Aún no hay un parte médico oficial sobre su estado.

Bomberos Voluntarios de San Francisco debieron sacar los cuerpos con herramientas: las puertas de adelante y una de atrás no abrían, dijo una fuente policial. Después bomberos oficiales los trasladaron a la morgue judicial de San Luis, por orden del juez Sebastián Cadelago Filippi, a cargo de la investigación, quien determinará las causas de los decesos.

El tradicional “Rally de los Maestros” fue suspendido. Los motores, en silencio.