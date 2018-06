Los casos que invitaron a pensar la normativa

Un delito escalofriante y sus consecuencias tremendas obligan a pensar algunos puntos que tienen que ver con las posturas respecto a la legalización del aborto.

A mediados de mayo, en Mendoza una niña de 11 años fue violada por un adulto de su entorno familiar y quedó embarazad. La Justicia ordenó la detención de su madre y su padrastro.

El caso se conoció públicamente a raíz del pedido de donaciones para ayudar a la niña, que realizó la directora de la escuela José Molina, donde asiste la víctima.

La secretaria de Niñez del área de Desarrollo Social, Cintia Carbajal, señaló que tras recibir la denuncia por la violación y embarazo de la niña “se realizó un trabajo interdisciplinario” en torno a la familia.

En ese contexto, un fiscal de Junín, Mariano Carabajal dispuso la detención de la madre y el padrastro de la niña.

Luego la Justicia dispuso que la nena y sus cuatro hermanos (un nene de 12, una nena de 9, otra de 7 y un bebé de un año) quedaran al cuidado de una abuela, en su casa ubicada en el límite entre las localidades mendocinas de Junín y Rivadavia.

Ante este aberrante hecho, son cada vez más las voces que le reclaman al gobernador Alfredo Cornejo la inmediata aplicación del protocolo de aborto ante hechos de éstas características, a tono con lo dispuesto por la Corte Suprema en el 2012.

Lo que sí queda en claro en el reciente abuso de la menor mendocina es que se evaluó inmediatamente acceder por vía legal a la posibilidad del aborto, pero tras ser analizada y consultada por un equipo de profesionales del OAL (Órgano Administrativo Local para problemáticas de niñez), la pequeña y su familia tomaron la determinación de esperar a que nazca el bebé.

El 11 de agosto de 2017 Mendoza se vio conmocionada por el caso de una nena de 10 años que fue violada y quedó embarazada. La pequeña no había manifestado ser víctima de abuso sexual ni evidenció síntomas sobre una posible gestación, que ya ingresó en la semana 32, es decir unos 8 meses. Por el caso, quedó detenido e imputado un tío de la menor, de 23 años, quien vivía en la casa de la niña desde hacía tiempo.

Todo se descubrió cuando la pequeña le expresó a su mamá que sentía fuertes dolores de panza, por lo que decidió llevarla primero a un centro de salud y luego al hospital pediátrico Humberto Notti, donde finalmente se constató que estaba embarazada, por lo que quedó internada para realizarse los estudios pertinentes y aplicarle el kit de emergencia para este tipo de casos, según dio a conocer Noticiero 9, de Canal 9 Televida de Mendoza.

Además el caso de una nena de diez años que quedó embarazada tras ser violada por su padrastro provocó una polémica y también un cambio de la normativa en la provincia de Salta que no contemplaba la posibilidad de practicarle un aborto pese a que sí lo autoriza la legislación nacional.

A principios de mayo, la nena fue llevada por su madre a un hospital de la ciudad de Salta, porque padecía dolores abdominales y allí los médicos comprobaron que estaba embarazada de 19 semanas.

La niña declaró ante la Policía y la Justicia que había sido violada por su padrastro, que quedó detenido.

Luego de la noticia el gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, firmó un decreto por el cual adhiere al protocolo nacional sobre aborto no punible, y de esta manera habilitó la interrupción del embarazo.

De todas formas según había informado el gobierno salteño, la asesora de Incapaces y Menores provincial, Patricia Gómez de González, había informado que la niña y su madre decidieron continuar con la gestación.

Al momento de comprobarse la violación de la niña regía en Salta un decreto que sólo fijaba la posibilidad de abortar hasta la semana 12 de gestación y establecía como requisito la presentación previa de una denuncia policial y la intervención de la Justicia.