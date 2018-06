La emoción que llegó de Santa Martina

Alberto Rodríguez Saá compartía la tarde con los directores de las escuelas sanluiseñas. Hablaban sobre cómo el Mundial de fútbol motiva a alumnos, docentes, auxiliares y padres. El Gobernador escuchó a cinco directivos que hace semanas trabajan junto a sus maestros y alumnos en distintas asignaturas con Rusia 2018 como motor. En La Caja de los Trebejos, el mandatario hizo hincapié en que no falle ninguno de los proyectores de video ni las antenas satelitales (los entregó el Estado provincial) que les llevarán la ceremonia inaugural y los partidos a las escuelas ubicadas en los parajes.

Según los directivos todo marcha bien, pero si la tarde había sido positiva, entretenida y muy cálida, hubo un testimonio que emocionó al Gobernador. Cuando la reunión terminaba, Elizabeth Rojo, directora de la Escuela Nº 317 "Eleodoro Francisco Vila", del paraje Santa Martina (cerca de Concarán), levantó su mano y contó cómo viven no sólo sus chicos, sino también los padres y vecinos, la previa del Mundial. "Quiero agradecer permitirnos desarrollar esta buena idea, la de poder ver los partidos, tener proyector y antena y dejarnos invitar a los papás de los alumnos y la gente del paraje porque lo estamos viviendo como una fiesta. La gente no sólo tiene mucha expectativa de ir a ver el partido a nuestra escuela, en pantalla gigante, sino que ya acordaron hacer empanadas para compartir, harán choripanes para los chicos y hasta quieren comer un chivito para celebrarlo. No sólo los chiquitos viven esto de manera especial. Los grandes también. Ya probamos nuestros nuevos equipos y se ve la tele de maravilla. Hay un gran entusiasmo en todo el paraje", contó la docente.

Alberto iba a responderle, pero la emoción lo invadió, prefirió guardar silencio y sólo atinó a saludar a Rojo con un beso al aire, que le lanzó con la mano.

La razón de tal emoción fue que ése, reunir a la gente de los parajes y que compartan de un espectáculo único por la televisión, es el objetivo del Estado de cara al Mundial.