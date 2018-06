Cambio de postura ferroviaria

La teoría indica que la Nación, más fuerte en recursos y con medios suficientes, debería ayudar a las provincias a desarrollarse. Eso pasará en Suiza, Finlandia o Japón, pero en la Argentina todo es más difícil. A lo sumo la Nación intentará hacer negocios con las provincias. Un claro ejemplo es lo que pasa con los ferrocarriles de carga. Es sabido que San Luis tiene un desarrollo superior a otras provincias, que siempre quiso reactivar los trenes, recuperar las vías y volver a transportar mercaderías por un medio que es mucho más barato, eficiente y saludable que el camión. Armó la Zona de Actividades Logísticas (ZAL), invirtió en recuperar tramos férreos y hasta compró una locomotora, La Puntana, para intentar facilitarle las cosas a los empresarios puntanos. Pero siempre encontró palos en la rueda de la Nación. Y también de la empresa que tenía la concesión de los corredores que pasan por el territorio provincial. En su momento era ALL y después, cuando la Nación recuperó esa función y puso a Belgrano Cargas al frente, tampoco encontró eco. Belgrano Cargas, en lugar de facilitarle las cosas a San Luis, le llegó a imponer tarifas más caras que el camión. Sin dudas, no le interesaba transportar cargas por tren. Pero todo cambió este año, casi de manera mágica. Ahora Belgrano Cargas está más que dispuesta a sacar mercaderías de la ZAL, bajó los precios y quiere trabajar con San Luis. ¿Qué pasó? Llegaron los vagones y locomotoras que el kirchnerismo le había comprado a China y hay que usarlos de alguna manera. Nada mejor que hacerlo acá, donde está toda la infraestructura pagada por la provincia. Por eso ya salieron dos cargamentos de alfalfa, uno rumbo a Bahía Blanca y otro a Rosario. Claro, ahora es negocio, no importa si antes lo era para San Luis, una provincia dentro de un país supuestamente federal. Bienvenido Belgrano Cargas a la ZAL, ojalá que la ceguera de los funcionarios nacionales no vuelva todo para atrás.