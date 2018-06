En el último mes los equipos de GNC aumentaron un 15%

La inestabilidad del dólar y el incremento de la nafta siguen dejando sus coletazos en los comercios de San Luis. Un sondeo que realizó El Diario de la República determinó que los equipos de gas en el último mes aumentaron su precio en un 15 por ciento. En los comercios del rubro aseguran que las ventas se han mantenido (Ver La demanda...), aunque señalan que se ven obligados a absorber en parte los costos para poder seguir en el mercado.

El dueño del “El Cordobés”, Jorge Tamagnone, un comercio ubicado por Avenida Perón, reconoció que los precios de los tubos han subido considerablemente en las últimas semanas. “Hasta hace quince días uno de quinta generación con un tubo para hacer doscientos kilómetros salía $21.300, hoy ese mismo cuesta $27.500. El de cuarta generación salía $19.000, ahora está en $21.300. Es un desfasaje importante el que tenemos”, indicó.

Tamagnone señaló que la suba del dólar es una de las causantes del aumento y que en más de una oportunidad han tenido que absorber los precios. “Todo está cotejado a la suba del combustible, fletes, cilindros. Tratamos de hacer un equilibrio para que la gente pueda ahorrar unos pesos, pero a veces se hace imposible y hay que aumentar los precios sí o sí”, aseguró.

“Hoy las consultas están parejas, no solamente vienen taxistas o particulares sino que también vienen empresas. Lo que sí se ha incrementado son las que se hacen por vehículos de alta gama, como Toyota Rav 4 o Dogde Ram, en los que los dueños quieren instalarle equipos de gas”, resaltó y explicó que el equipo de cuarta generación es el convencional. “Los de quinta generación son para los vehículos más modernos y a inyección”, precisó

En “Nico Gas", un comercio ubicado en calle Avenida Ejército de los Andes, los clientes saben que los precios de los equipos aumentaron, pero igual ven los tubos como una manera segura de ahorrar plata. “Estoy consultando precios para poder ver si puedo instalar en un equipo, porque ya no me da el bolsillo para seguir manteniendo el auto”, expresó preocupado Lautaro Domínguez, quien vive en Juana Koslay y que en muchas ocasiones utiliza el colectivo para desplazarse. “Trato de rebuscármela, sino no llego a fin de mes”, manifestó.

Rodrigo Marcos, dueño del comercio, indicó que todos los equipos de GNC han tenido un incremento. “El mes pasado después de lo que paso con el dólar me llegaron las listas con los precios nuevos”, señaló y precisó que debido a eso tuvieron que hacer reajustes. “Tendría que haber sido del 15%, pero nosotros lo subimos solo un 10% porque si lo subimos demasiado no instalamos ninguno”, detalló.

La crisis económica que atraviesa el país ha hecho que muchos comerciantes tengan que absorber una parte de los costos para que las ventas no se desplomen. “Si nosotros acompañamos el ritmo de la inflación que traemos no colocamos nunca más un equipo”, comentó preocupado. “Un tubo de cuarenta litros hoy está saliendo $15.500, mientras que uno de sesenta litros esta en $18.500”, resaltó.

Marcos manifestó que aunque las ventas en este último mes no han crecido al ritmo registrado en periodos anteriores, a los clientes les sigue conviniendo convertir el auto a GNC. “Un tubo de sesenta litros te equivalen a diecisiete litros de nafta o sea si con el auto gastas diez litros en cien kilómetros con GNC podes hacer ciento setenta kilómetros”, precisó y contó que la mayoría de los que consultan son los particulares. “La gente cuida el bolsillo, si una familia con dos niños vive en La Punta y tiene que hacer dos viajes por día, y si encima le suben la cuota del colegio, van a empezar a buscar una alternativa para ahorrar en la nafta que el litro sale $130 y con gas te sale la mitad”, resaltó.

Frente al panorama desalentador el dueño de Nico Gas se mostró optimista. “Los combustibles siguen subiendo y la brecha con el gas se sigue extendiendo. Una multinacional está comprando todas las estaciones de GNC esto quiere decir que hay para rato”, dijo.