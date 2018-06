Mejoran los precios de todas las categorías vacunas

En el cierre de mayo hubo un salto en los precios de la hacienda. Era algo esperado por los productores durante meses, pero que no dejó de sorprender a los operadores. Enseguida comenzó la búsqueda de argumentos para justificar el incremento en los valores. Lo cierto es que si bien en los días siguientes se perdió parte de esa suba, se armó un nuevo piso de precios que tiene algunos fundamentos para su sostenibilidad. Aunque también flotan algunas dudas referidas especialmente a la debilidad de la demanda interna y a las expectativas de una alta oferta de gordo liviano en la segunda parte del año.

Además de mejorar los valores del gordo, también aumentaron en los últimos días las cotizaciones de las categorías de la cría y de la invernada. Para toda la cadena ganadera los precios mejoraron; y con ellos las perspectivas para el segundo semestre.

En cuanto a la venta de ganado para faena, la situación difiere según la categoría. En líneas generales hay que destacar que tras varios meses de atraso en los precios y luego de la fuerte devaluación del peso, lo que se dio fue un reacomodamiento de los precios relativos que a su vez servirá como excusa para que matarifes, frigoríficos y comercios minoristas aumenten los valores de la carne a salida de fábrica y en la góndola, lo que les permitiría afrontar los mayores costos salariales, energéticos y fiscales que tiene este año la cadena comercial. En síntesis, también la industria necesita vender la carne a mejores precios.

Además, en un negocio donde las expectativas juegan un rol muy importante, la devaluación tuvo su incidencia en la suba de los valores. Con un dólar a $25, a los que hay que agregar los reintegros fiscales, la competitividad de los exportadores mejoró notablemente y eso explica en gran medida el continuo crecimiento de las ventas al extranjero. Hay que destacar además el regreso de Rusia al mercado mundial, las mejores perspectivas de ventas a China por el protocolo sobre cortes con hueso y carne enfriada y también la apertura de Japón a la carne de la zona patagónica. Todo eso genera expectativas positivas y dinamiza al mercado ganadero.

Con respecto a la hacienda liviana que tiene como destino el mercado doméstico, lo que se observa es todavía una baja oferta porque sigue en proceso de engorde la invernada que se fue encerrando desde que la seca del verano comenzó a complicar la disponibilidad de forraje en los campos de cría y obligó a la venta anticipada de terneros. La oferta de liviano seguirá siendo reducida, por lo menos durante un mes o mes y medio más, ya para fines de julio comenzará a ingresar hacienda de esa categoría cuya disponibilidad se sostendrá hasta el último tramo del año.

La disponibilidad de ganado terminado a corral no tendría un pico marcado, por el contrario, se espera que se reparta durante varios meses debido a que a la seca le siguieron las lluvias de abril y mayo que embarraron los corrales y redujeron la eficiencia de conversión de maíz en carne. Además hay que tener en cuenta que el ingreso a los corrales fue desparejo debido a que muchos dudaron respecto de la conveniencia del negocio por el encarecimiento del maíz, otros esperaron a que bajara el precio de la invernada o que aparecieran animales más pesados con el correr de la zafra.

Se espera también que la mayor parte de lo que este año salga de los corrales no tenga kilaje de terneros sino de novillitos o vaquillonas, preferentemente porque pese a que el maíz está caro la apuesta en líneas generales fue agregar kilos para diluir costos y evitar el amontonamiento en la salida de los corrales. "Sólo si el ternero liviano supera como precio corriente los 45 y llega a los 48 pesos será tentador apurar su salida", nos apunta un consignatario y feedlotero con años en el rubro. De no ser así, considera que la estrategia será sumar kilos.

Por el clima, las dudas sobre la economía y el maíz caro, este año la oferta de gordo liviano va a estar repartida durante casi todo el segundo semestre y provendrá de los establecimientos más profesionalizados, que lograron niveles de encierre record que compensará la menor retención en feedlots de estancia y que también reemplazará la magra participación que este año tuvieron los recriadores en el negocio. Esa distribución en el tiempo sería lo más conveniente para los engordadores, que se van a encontrar con una demanda interna castigada por la situación económica. Este año se compra carne con precios que se van renovando lentamente y más rápido que los salarios. El poder de compra del consumo está debilitado, las paritarias comienzan a efectivizarse pero la suba de las tarifas en los principales centros de consumo y el encarecimiento de la energía que afecta a toda la economía dan por tierra con el beneficio y por eso las carnes vienen aumentando en góndola más que los salarios, pero menos que la inflación. Ese es el punto flojo de la cadena, ya que allí se destina el 85% de lo que se produce.

La otra categoría de fuerte presencia en la faena este año es la de vacas, que ganó protagonismo en los últimos años por la mayor demanda de China y cuya oferta se mantendrá alta al menos durante un mes más y hasta tanto se sigan realizando los tactos. El factor que va a condicionar las ventas de vacas con posterioridad a los tactos será la disponibilidad de forraje para pasar el invierno, que según nos cuentan productores y consignatarios tuvo una notable recuperación en los últimos dos meses pese a que muchos no llegaron a hacer los verdeos programados o no al menos en la condiciones presupuestadas. En adelante, suponiendo un achique de la oferta y que continúe firme la demanda de China, se pueden esperar precios sostenidos para la vaca gorda y lo que quede para descartar en los rodeos de cría.

Con respecto a los novillos, sigue preocupando la baja oferta. Lamentablemente este año el Senasa no publicó aun las existencias bovinas, con las cuales se podría tener mayores precisiones respecto de la conformación del stock. El dato del año pasado daba cuenta de una continua caída en el stock de esa categoría. En 2017 se contabilizaron 2,8 millones de novillos, 50 mil menos que el año anterior, y 2 millones menos que en 2008. La suma de devaluación y reintegros fiscales benefició a la exportación y redujo el costo en dólares de la materia prima, algo de esa ventaja se trasladó el precio del novillo. Pero la falta de expectativas positivas a largo plazo en la economía argentina y las altas tasas hacen inviable la inversión en esta categoría, que requiere de desembolsos importantes y de inmovilización del capital durante varios meses.

Mientras el consumo siga pidiendo hacienda liviana y castigando la pesada, y la exportación no pague lo suficiente durante un lapso prolongado, difícil será que el productor invierta lo necesario para que se recomponga la categoría que debería ser el objetivo de toda la cadena. Hasta que eso no suceda la faena seguirá dependiendo del aporte de la cría: vacas, vaquillonas, terneros y, en el mejor de los casos, novillitos de 350/380 kilos.

Se tonifica la cría y mejora la invernada

La cría vivió los dos extremos este año: seca y altas temperaturas en el verano que obligaron a aliviar campos vendiendo vientres y terneros de forma anticipada, y luego en abril y mayo lluvias que produjeron el efecto contrario. Por suerte se entra al invierno en condiciones mejores a las temidas por muchos cuando la sequía hizo prever lo peor. Seguramente en los próximos meses, una vez superados los tactos, volveremos a niveles inferiores en cuanto a la participación de las vacas en la oferta de gordo.

La mayor oferta de pasto también se refleja en el creciente interés de los criadores por recomponer los rodeos que se achicaron en el invierno. “Será un segundo semestre difícil para el que quiera comprar vientres”, señala un consignatario, quien agrega que se nota una mejora en los valores de las vaquillonas y vacas nuevas puras controladas y de rodeos generales en torno al 10% y con tendencia a la suba.

También se observa una mejora de los valores de los terneros, especialmente de los machos, aunque se espera un contagio a las hembras. Cada vez es más difícil conseguir machos a menos de $40, de a poco se van recuperando los precios y los lotes livianos, los de menor oferta, se negocian en torno a los $45 por kilo.