Una visión femenina del Mundial de Rusia

Durante la jornada del sábado se jugó en cancha de Colegiales la décima y última fecha del Torneo Apertura femenino de Primera División A y B de la Liga de Fútbol Mercedes: Aviador Origone se consagró campeón en la mayor y Colegiales B en el Ascenso. Y las chicas, prendidas a todo lo que pasa en suelo ruso, dejaron su punto de vista sobre la “celeste y blanca”. Mensaje para “Sampa”: la mayoría quiere en el arco a Armani.

Desde hace ya un par de años, el fútbol femenino crece a pasos firmes en todo el mundo, y el territorio puntano no es la excepción. En Villa Mercedes, la pasión de las chicas corre a la par de la pelota. Y a esta altura nadie está exento de la cita máxima del fútbol mundial.

Al igual que los hombres, ellas tienen sus opiniones, que son muy diversas: cuestionan desde el puesto de arquero —siempre bajo la lupa— hasta el mediocampo, y quién debe ser el referente de área.

Este sábado, durante el cierre del primer semestre del año, el arquero de River Plate, Franco Armani, arrasó con los votos. También hubo preferencia por Javier Mascherano ocupando su puesto natural de “5”, y por Gonzalo Higuaín a quien, a pesar de llevar la mochila de los goles errados en Brasil, le dieron otra oportunidad.

El único que no está en discusión es Lionel Messi. El jugador del Barcelona es el as en la manga que tiene la “Albiceleste”, el distinto en quien todos depositan su confianza. Las miradas sobre el resto son variadas y como Sampaoli, nadie se animó a definir el once titular. Mucho menos a tirar un dibujo táctico. Ellas, como los hombres, quieren un equipo aceitado y ganar el Mundial.