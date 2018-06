La simpatía popular, más que una corona real para Camila Torres

La joven mercedina ganó en la votación en las redes sociales, pero no pudo con el cetro mayor en el concurso Miss Beauty & Fashion, en Formosa.

La votación en las redes sociales le dio a Camila Torres, una modelo villamercedina, la alegría del fin de semana. La chica participó en el concurso Miss Beauty & Fashion Argentina, realizado en Formosa, y fue elegida en una categoría muy apreciable: “La más querida de la gente”.

La joven viajó con una comitiva especial: su familia. La acompañaron sus padres, su hermana melliza Melina y desde Buenos Aires hacia el norte argentino fueron sus abuelos.

Torres compitió en varios concursos de belleza, que le dieron la experiencia para caminar con seguridad la pasarela formoseña. Ya había conseguido ser Miss Simpatía en una de las tantas elecciones puntanas de las que participó.

En la página oficial del evento, Formosa Fashion Week, se alzó como ganadora en las redes sociales, donde la votación era previa a la pasada y al encuentro en sí.

Organizado por el Fashion Week, el certamen nacional duró tres días, en el que las modelos realizaron la promoción del evento por las calles, peatonales y locales adheridos. El viernes hubo una ronda de prensa para contar las bondades turísticas de las provincias representadas. Allí Camila repartió información y merchandising de promoción turística puntana.

El sábado, las candidatas recorrieron las calles de Formosa y esa misma noche se presentó con el traje típico cuyano. Torres lució un vestido blanco y azul prestado por la academia "Raíces argentinas", un listón con el nombre en dorado “Teen San Luis” y una rosa blanca en su cabello.

El domingo, en el día de la elección, la primera pasada fue en traje de baño y al cierre con el traje de gala (de Valkiria). Allí también hubo otra ronda de preguntas y respuestas referidas a las características de las provincias.

Torres participó en la categoría "Teens" con otras cinco chicas y logró el consenso popular en las redes sociales.

En el certamen pasó “tres bellos días que disfruté y llevé mi banda de San Luis con mucho orgullo”, dijo la chica ayer en comunicación con ETC, todavía en el norte del país. Torres lamentó no traer la corona “pero entiendo que no siempre se gana”, precisó la joven puntana con una sonrisa, ya que fue la única “Más querida de la gente” y agregó que antes de llegar a la provincia norteña sentía el cariño en todos los que la votaron.

“Debo admitir que me tenía mucha fe porque fui halagada por mucha gente pero no pudo ser”, se lamentó la joven, que retornará a su localidad mañana a la mañana.

Aunque las luces de la pasarela y el brillo de las lentejuelas pueden encandilar, Camila notó durante su estadía que no hubo camaradería con las otras chicas. “Fue una experiencia muy rara porque de los pocos concursos que participé, aunque había una corona, no iba con las intenciones de competir y ganar, sino de hacer buenas amigas y conocer diferentes costumbres y hacer otras cosas. Pero la onda en esta ocasión era competir y competir y no hacer amigas ni nada de eso”, dijo con una pequeña desilusión ante la actitud generada por otras colegas.

Con los pies en la tierra, la chica gana más experiencia en el modelaje, planea estudiar otra carrera universitaria y tiene el apoyo de su familia, lo que fortalece su espíritu,

Camila, que cursa el cuarto año del Colegio Remedios de Escalada, sueña con recibirse de escribana pero a los 15 años siente que tiene toda la vida por delante y quiere esmerarse para profesionalizarse también como modelo. “Quiero crecer en las dos carreras”, dijo.

“Obviamente no me voy a dar por vencida, tengo 15 años y una larga carrera por delante”, destacó la joven, entusiasmada con su profesión, en la que la continuará para “representar a mi provincia por todo el país, con mucho orgullo”.