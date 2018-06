Luque: “Agüero tiene que ser el '9' y Pavón será la figura del Mundial”

El ex campeón del mundo habló con el Diario de la República sobre la Selección. Confía mucho en el plus del jugador argentino.

Si hay alguien autorizado para hablar de la Selección y de qué jugador le gustaría para que sea el “9” en el equipo de Jorge Sampaoli, ese es Leopoldo Jacinto Luque. Un goleador de raza que brilló en River y que fue campeón del mundo con Argentina en 1978. Además, ante Perú, hizo la conquista que le dio el pasaje al elenco de César Luis Menotti a la final con Holanda. Todavía está latente en todos los argentinos esa palomita, después que Passarella bajara la pelota. Y Luque, en vez de gritar el gol, salió diciendo “finalistas, finalistas”. El “Pulpo”, con la “Albiceleste” jugó 45 partidos e hizo 22 goles. Un promedio para nada despreciable. Fue uno de los abanderados del primer campeón mundial. Fue el segundo goleador -4 tantos-, detrás de Mario Kempes. Lejos del ruido de Buenos Aires –hace años vive en Mendoza-, Luque habló con el Diario de la República del presente de la Selección. Quiere al Kun Agüero como nueve. Cree que Cristian Pavón será la gran figura del Mundial. Confía en el plus que tiene el jugador argentino. Que mejor que él para opinar de la Selección. Tiene pergaminos de sobra.

¿Quién tiene que ser el “9” de la Selección?

Me gusta Agüero. Tiene más movilidad que Higuaín. Posee la capacidad de bajar y conectarse con la línea de volantes, y teniendo en cuenta la forma de jugar de Sampaoli, el Kun es más útil a este sistema. Ojo, el “Pipita” también lo hace, pero es más de área.

¿Hubieses convocado a Icardi?

No. Los que están me gustan. Además Icardi es nueve de área. Goleador. Y el esquema de Sampaoli es más para un nueve con movilidad. Fijate que todos los goles que hizo en Italia son terminaciones de jugadas. Lo que la Selección necesita es un jugador más versátil. Que no se quede estacionado. Que entre y salga para sacar a los marcadores de turno.

¿Te gusta Sampaoli como DT de Argentina?

Es un entrenador trabajador. Lo que tiene en contra es el poco tiempo de trabajo que tuvo. Agarró una Selección formada. Pudo meter mano. Poner su impronta, pero el escaso período no le permitió que cambiara tanto. Ahora hay que ver si el mensaje les llega a los jugadores.

¿A qué atribuís que los jugadores llegan sobre la hora, a ustedes en 1978 también les pasó?

Lo que pasa que cuando firman los contratos, los jugadores deben poner una cláusula que diga que cuando son citados a la Selección, puedan venir cinco días antes. Pero, esos contratos ni los miran, hacen todo los representantes. Y en el caso nuestro en 1978 no nos pasó ya que estábamos todos en el fútbol argentino, salvo dos o tres jugadores, entonces ahí es más fácil el día a día.

¿No es preocupante que a tan pocos días del debut no se sepa cómo forma el equipo?

Sí. Claro que sí. Menotti a mí me confirmó en enero que iba a ser titular. Cinco meses antes de que comenzara el Mundial. Sabés la confianza que te da eso. Yo me sentía el mejor nueve del mundo. Me acuerdo que me citó en una confitería. Tomamos un café y me dijo que yo sería el nueve de la Selección.

¿No será que Sampaoli lo tiene al equipo y las dudas son nuestras?

Creo que él también tiene dudas. Si estuviera seguro lo dice. Vos en la vida cuando tenés convicción, no la ocultás. Para mí no tiene el equipo y eso no es bueno, ya que le quita confianza al jugador. Esas dudas no suman, por el contrario, generan incertidumbre.

¿Qué jugador argentino puede ser la revelación?

Pavón. Sin ninguna duda. Si el DT lo pone le puede facilitar muchas las cosas a los de arriba. Tiene velocidad. Capacidad para romper líneas. Posee buen retroceso. Es un jugador completo que si le dan la titularidad será la gran figura del Mundial.

¿Te preocupa algo de esta Selección?

La transición. Con España lo sufrimos mucho. En un equipo que apuesta mucho a tener la pelota y a atacar, necesita defensores rápidos, ya que a la hora de defender, muchas veces podemos quedar mano a mano. Por eso es fundamental que Mascherano tenga cuidado a la hora de ir para adelante. Tiene que tomar recaudos para ser la rueda de auxilio cuando el rival tenga la pelota.

¿Hasta dónde creés que vamos a llegar?

La zona la pasamos. Y una vez instalados en los mano a mano el jugador argentino tiene un plus, que es ese fuego sagrado. Lo importante es que estos chicos no confíen solamente en sus condiciones, que también le sumen ese plus que nos caracteriza. Con ese combo podemos llegar lejos y ganarle a cualquiera. Y si a eso le sumamos que tenemos a Messi –el mejor de todos-, estamos en condiciones de ilusionarnos.

¿Otros candidatos?

Brasil y Alemania. Siempre están. Francia es una gran Selección, pero muy joven. Por suerte dos abonados a las finales no clasificaron, que son Italia y Holanda.

Luque cree en Argentina. Si bien es cierto el equipo no llega de la mejor manera, el ex campeón del mundo, confía en Lionel Messi y en el plus que siempre saca a relucir el jugador argentino.