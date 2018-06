Las frases de Rodríguez Saá en Córdoba

Luego de los discursos en el Centro Cívico Bicentenario, donde el gobernador de San Luis y su par de Córdoba, Juan Manuel Schiaretti, dieron detalles del acta de cooperación que ambas provincias firmaron, Alberto Rodríguez Saá fue abordado por periodistas cordobeses. El primer mandatario puntano respondió todas las preguntas y dejó frases sólidas sobre varios temas.

Acercamiento político con Juan Manuel Schiaretti para el año próximo: La política grande es un gran acercamiento, en la política electoral o partidaria es una reunión de dos gobernadores donde pensamos que, por nuestra raíz peronista, en el momento que sea importante estaremos juntos.

Pacto Fiscal: Cada gobernador defendió su posición defendiendo los intereses de su provincia. El no firmar no significa que no comprenda, cada gobernador hizo lo que consideró conveniente en ese momento. Yo ratifico lo que San Luis hizo en su momento, de no firmar el pacto, porque hoy estamos en igualdad o mejor que otras provincias en lo que respecta a la relación Nación-Provincia sobre el pacto fiscal.

Acuerdo con el FMI: Significa que el Gobierno fracasó y ahora tiene una nueva política. El Fondo Monetario, en realidad no es sólo el Fondo Monetario, está en Washington DC muy cerca de la Secretaría de estado del tesoro de los EE.UU y muy cerca del Banco Mundial. Ese trípode conforme lo que se conoce como el Consenso de Washington. El Gobierno pasa de buscar la gobernabilidad en la Argentina a buscar la gobernabilidad en el Consenso de Washington. Y el Consenso de Washington tiene un protocolo que todos conocemos: apertura sin límites de las importaciones, reducción del déficit fiscal, balanza comercial equilibrada, no a la obra pública. Sólo la obra pública necesaria a través del Banco Mundial. Todos condicionamientos. Yo siento que el Gobierno fracasó y ahora busca otro camino, no me parece que sea el mejor.

Acuerdos con otras provincias: San Luis necesita firmar también un acuerdo con San Juan, La Rioja. Un acuerdo va llamando al otro.

Aborto: Personalmente estoy a favor. Mis senadores y diputados no me han preguntado nada . Pienso que el primer error de la Argentina fue cuando se hizo en Beijing y El Cairo lo de los Derechos Humanos de las Mujeres, ahí se firmó una cascada de derechos a favor de la mujer y la Argentina adhirió pero con reservas. La mujer es dueña de su cuerpo, “pero no tanto” de acuerdo a la reserva argentina. Ahí empezó la hipocresía de la política argentina. Creo que hay que levantar esa norma. Yo estoy a favor de la despenalización del aborto, pero con objeciones de conciencia. Que la medicina, a través de la ciencia, dé la igualdad de derechos entre las mujeres humildes y las que no lo son.