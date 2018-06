Sigue la búsqueda de un prófugo que escapó de una comisaría

El comisario mayor Oscar Contrera, jefe de la Unidad Regional II (URII), informó que la Policía puntana reforzó los controles en los puestos fronterizos y también la búsqueda en la ciudad de Villa Mercedes para dar con Carlos Gabriel Altamira, uno de los dos detenidos que se fugaron de una comisaría mercedina ayer a la tarde. Al otro lo recapturaron anoche.

En una conferencia de prensa que dio junto al interventor de la UR II, el comisario general retirado Víctor Videla, Contrera refirió que Altamira “es oriundo de la provincia de Mendoza, donde tiene un frondoso prontuario e incluso pesa sobre él un pedido de captura por un delito contra la propiedad grave”. Por eso la sospecha de que pueda querer regresar a suelo mendocino.

Sobre la recaptura de Jorge David Rivarola, Videla precisó que el “personal de Investigaciones y de otras dependencias montaron una vigilancia discreta en los domicilios que Rivarola solía frecuentar, hasta que vieron partir de uno de esos domicilio un vehículo con tres personas, a las que se siguió e interceptó microcentro”. El sospechoso, agregó, “iba a acompañado por su padre y por un abogado “.

Ante preguntas de algunos periodistas sobre los detalles de la fuga, Videla sólo comentó que “o se cerró mal el candado o se omitió cerrarlo. Eso es materia de investigación interna, pero ahora nos preocupa la recaptura de Altamira, aunque sí vamos a hacer diligencias para establecer responsabilidades”. No obstante, el interventor aclaró que, en su opinión, “no me parece algo planeado, porque si no tendrán que haber tenido la complicidad del personal policial. Me pareció que fue algo espontáneo, que se dio, quizás, por un descuido”.

Altamira fue detenido sospechado de haber asaltado a un matrimonio de ancianos que vive en calle Ecuador, entre Balcarce y Belgrano. Rivarola, por su parte, está arrestado desde el viernes como el presunto autor de un asalto a una empleada del maxikiosco "El 24 de la 25", de 25 de Mayo, casi Perscadores.