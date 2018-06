En sólo quince días el precio del pan subió un 12 por ciento

A partir de esta semana los puntanos deberán contar con unos pesos más cuando van a comprar pan, y es que en tan solo quince días aumento un 12%. Los comerciantes del rubro aseguran que el ajuste se debe principalmente al incremento de la bolsa de harina, y a la suba de las tarifas de gas y electricidad. El kilo en la mayoría de las panificadoras de la ciudad de San Luis hoy promedia los $40 (aunque llega a los $60 en algunos locales), mientras que la docena de facturas oscila entre los $90 y los $120.

“La realidad es que la estamos pasando muy mal”, dijo Ramón Herrera, dueño de las panaderías “Reina de la Paz” ubicadas dos en la ciudad de La Punta y una en Merlo. “La suba, tanto de la harina como los servicios, hace que nos veamos obligados a retocar los precios. Un bolsa de 50 kilos que antes te salía $450 hoy nos cuesta $750”, precisó y agregó que la última boleta que le llegó de luz rondó los 30 mil pesos. “Entre los tres locales teníamos que juntar 90 mil pesos. Es una locura”, comentó.

Herrera resaltó que en muchas ocasiones se ven obligados a absorber los precios para poder mantener las ventas. “Cada vez que debemos ajustar nos tiembla el pulso porque nos da miedo perder clientes. Tenemos 45 familias a cargo y por ahí no nos queda otra alternativa que subir los valores”, manifestó y detalló que el kilo de pan tendría que estar en $65. “En Buenos Aires lo tienen a $85, Córdoba $65 y nosotros lo acabamos de subir de $35 a $40. Lo tenemos que poner a ese costo para seguir en el mercado”, aseguró.

“La verdad es que se hace insostenible, las ventas han bajado un 30 por ciento”, contó el dueño de las panaderías y resaltó que en donde más se nota los ajustes es en los productos secundarios, como facturas y tortas. “En nuestro local antes la docena de facturas las teníamos a 100 pesos, hoy no nos queda otra que ponerla a 120 pesos. El panorama no es muy alentador”, indicó.

En la panificadora de Hector Gitto “Pueblo Nuevo”, la situación no es muy distinta. “Todavía no hemos subido el precio, pero en los próximos días seguro lo vamos a tener que hacer. No nos queda otra”, contó y explicó que los insumos en los últimos meses han tenido un fuerte incremento.

“La harina hace tres meses me costaba $250, la última vez que deje una bolsa me salió $800. No sé hasta cuándo vamos a poder seguir aumentando, ya que también influyen los costos de la luz, el gas y el resto de las materias primas”, comentó preocupado Gitto y precisó que los números en su local no le son favorables. “Por suerte no pago alquiler, porque si no tendría que haber cerrado hace rato. También es lo que me permite poder mantener los precios. Igual frente a este panorama económico me veo obligado a tener que subirlos un 15 por ciento”, resaltó y agregó que el kilo está en $40 y que llegará a las $45.

“Hoy que la gente compre una docena de facturas a $90 es un lujo. Tenemos que manejar los precios con pinzas para poder subsistir sino directamente tenemos que cerrar”, señaló el dueño de “Pueblo Nuevo”.

El administrador de Crocafe contó que debido al incremento de la bolsa de harina se vio obligado a tener que subir el valor de los productos. “En dos semanas la bolsa de 50 kilos de harina llegó a los $980. También subió la manteca, grasa, gas, luz. Nosotros somos una cooperadora y estamos tratando de hacer un esfuerzo”, resaltó. “Hoy lamentablemente no me queda otra que tener el kilo de pan a $60 para poder cubrir los costos. La docena de facturas tendría que estar en $160, pero la tengo que poner a $140 para poder vender”, indicó.

El secretario general del Sindicato de Panaderos, Darío Martinelli, afirmó que desde enero hasta la fecha el incremento en los insumos ha sido sistemático. “Estamos tratando de conciliar con los dueños de las panaderías para que no despidan a los trabajadores. Está complicado, porque no sólo que tienen que pagar cargas tributarias sino también alquiler, gas y otras cosas”, dijo y precisó que el consumo ha bajado. “La gente ahora si puede recalienta el pan que le sobró del día anterior. En la pastelería es en donde se nota más la caída. Es una locura que en un año hayan tenido tantos aumentos. El panorama no es para nada alentador”, concluyó.