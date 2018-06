La gente a favor y en contra del aborto invade las afueras del Congreso

Anochece en Buenos Aires y la “Marea verde” no deja de ganar fuerza y aumentar. A favor de la despenalización del aborto centenares de mujeres, hombres y niños de todas las edades distinguidos con el color verde han alcanzado a llenar más de siete cuadras alrededor del Congreso.

Los cantos en contra del patriarcado, el recuerdo de las que ya no están a causa del aborto clandestino y el pedido de un derecho por las que quedan las mantienen de pie y unidas frente al edificio a la espera de la tan ansiada decisión que parece nunca llegar.

Distintas organizaciones feministas brindan desde temprano cursos, talleres, charlas y debates sobre la importancia de la despenalización del aborto. También hay exposiciones de los tipos de prácticas abortivas, que es lo que buscan erradicar en su pedido de lucha.

Entre la multitud también hay alumnas de escuelas que durante los días previos mostraron su postura tomando los colegios como una medida de lucha y visibilización.

En cambio los “Provida” son minoría, entre ellos familias y religiosos. Decidieron autoconvocarse a partir de las 18, es por eso que hasta poco antes de las 20 sólo alcanzaban a ocupar la totalidad de una cuadra. Su color distintivo es el celeste, representativo del manto de la Virgen. En vez de cantos optaron por carteles con frases como “Dejame nacer, no me mates” y “Gente de Cambiemos si legalizan el aborto no los votamos nunca más”.

En un escenario que plantaron cerca del Congreso subió la conductora de televisión Viviana Canosa quien invitó a subir a personas nacidas fruto de una violación.

La jornada trascurre con tranquilidad, no ha habido conflictos. Sólo queda esperar que los diputados terminen de exponer su postura, a cada uno se le designó 5 minutos y ninguno lo respetó hasta el momento.