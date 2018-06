El "Loco" Guevara recibió el alta médica

Emmanuel “Loco” Guevara tiene varias etapas más que recorrer para ganar la carrera de su vida. Ayer, tras permanecer doce días internado en el Hospital San Luis, varios de ellos en estado grave, recibió el alta médica y podrá continuar con la recuperación desde su casa.

“Estoy emocionado porque realmente no esperé nunca este trato de la gente. Principalmente la humildad de los médicos y de todo el mundo; hicieron la diferencia de una clínica privada a una social como es el ‘gran hospital nuestro”, expresó emocionado Emmanuel al salir del centro médico.

También agradeció la compañía de su familia y la de toda la gente que le brindó su apoyo desde que sufrió el accidente que lo dejó en coma, el 1º de junio, en el Paraje Las Chilcas, cuando realizaba la hoja de ruta en la previa del Rally de San Francisco junto al reconocido navegante Oscar Pollo y el piloto Leonardo Woronko, quienes perdieron la vida en el acto.

El “Loco” dijo que felicitar al cuerpo médico y enfermeras es lo mínimo: “Entré a este establecimiento muerto y me sacaron andando”.

Los primeros momentos fueron muy críticos. El día del accidente, Guevara ingresó al Hospital con contusiones pulmonares, fracturas en las costillas y el esternón, traumatismo de tórax y muñeca. Debieron inducirlo a un coma, conectarlo a un respirador y suministrarle medicación para que sus riñones funcionaran.

A cinco días de su ingreso, el ciclista había presentado una mejoría en su salud, aunque su estado seguía siendo reservado. Tres días después pasó a sala común, lúcido, respirando por sus propios medios, sin fiebre y con el buen ánimo que siempre lo caracterizó.

“La semana pasada recién me vio el médico que me recibió en la terapia. Me miró y me dijo: ‘¿Éste sos vos? Hermano, yo ya te daba para el otro lado, qué bien te has recuperado”, dijo Emmanuel sobre su milagrosa recuperación, en una entrevista exclusiva que mantuvo con El Diario de la República.

Guevara comparó este momento de su vida con su logro deportivo más glorioso, aquella etapa desde Juana Koslay a El Amago en el Tour Internacional de 2013, en la que el corredor de San Luis se escapó desde el arranque y con un esfuerzo impresionante logró ganar la carrera de punta a punta.

Según Emmanuel, en aquella carrera tuvo que tomar decisiones a lo largo del camino, pensando en seguir adelante y escapado a riesgo de quedarse con las manos vacías si se le acababa la batería. Tras el accidente, Guevara contó que se aferró a la vida con todas sus fuerzas y que eso, sumado al gran trabajo de todo el personal del Hospital, fue lo que le permitió "contar hoy el cuento".

También el "Loco" agradeció a toda la gente que le demostró su cariño con cadenas de oración y hasta una bicicleteada por su recuperación.