"Pichi" Mercier anunció que deja San Lorenzo

El mediocampista Juan Mercier anunció hoy que se va de San Lorenzo, luego de jugar seis años en la institución, que incluyeron la histórica obtención de la Copa Libertadores en 2014.

El "Pichi", que obtuvo además el Torneo Inicial 2013 y la Supercopa Argentina de 2015, comunicó su decisión a través de su cuenta de Instagram.

"A toda la Familia cuerva quiero anunciarles que, durante la tarde del lunes, me reuní con el presidente Matías Lammens y le manifesté mi decisión de no continuar con el vínculo contractual que me une al club", escribió.

El contrato del futbolista caducaba a fin de mes y, con el protagonismo perdido en la última temporada, era un hecho que la institución no le iba a ofrecer la renovación.

"Llego a esta decisión en absoluta tranquilidad, en los mejores términos y en el convencimiento de que es lo mejor para todos", explicó.

Mercier, de 38 años, afirmó que "termina una etapa contractual" pero que "el vínculo con esta familia es irrompible y está más vivo que nunca", al tiempo que opinó que esto "no es un adiós, solamente hasta luego", cerró.

Ávila sigue en Huesca y se acerca Mouche

Pablo Mouche está en el radar de San Lorenzo de Almagro, que espera que el delantero rescinda su contrato con Palmeiras para poder incorporarlo.

Al ex Boca, que viene de jugar a préstamo en Banfield, le queda un año más de vínculo con los brasileños y para poder arribar debe romperlo.

Además, Ezequiel "Chimi" Ávila renovó su préstamo con el Huesca, que consiguió el ascenso a la primera división de España.

El monto de la cesión es de 150 mil euros, de los cuales a San Lorenzo le tocan la mitad por ser dueño del 50 por ciento de los derechos económicos.

NA