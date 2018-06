Mondragón: "Brasil y Argentina son favoritas para ganar el Mundial"

“Argentina y Brasil son favoritas” a ganar el Mundial, valoró en entrevista con AFP el ex arquero colombiano Faryd Mondragón, que elogió al combinado cafetero a la vez que opinó que no cree que a España le pese la destitución de su seleccionador a dos días de su debut en la competición.

Mondragón, que entró en la historia en Brasil-2014 al convertirse en el futbolista más veterano en disputar un Mundial con 43 años y tres días, espera además que el portero egipcio Essam El Hadary, de 45, no acabe con su registro en Rusia.

El ex internacional colombiano acompañó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y al máximo mandatario de la Conmebol, Alejandro Domínguez, en la inauguración de la Casa del Fútbol en Moscú, que busca seguir alimentando el sueño de la organización en albergar el Mundial-2030 en Argentina, Uruguay y Paraguay.

