Los ganadores del concurso literario de El Diario recibieron su premio

Rodeados de los afectos que los apoyaron desde el primer día, Guillermo Tonelli Cejas y Raquel Barrionuevo recibieron ayer los 120 ejemplares de sus libros ganadores del certamen que se realizó por los 50 años de El Diario de la República. La entrega fue emocionante para los dos protagonistas, parte también de una amistad que se logró alrededor de las letras.

La biblioteca "Los Libros de Charlie" fue el lugar elegido para recibir a los escritores, que celebraron su día con su nuevo trabajo entre manos; "Raíces" perteneciente a Tonelli y "Fly's City y otras divagaciones" es de Raquel. Junto a la directora de El Diario, María Luz Rodríguez Saá, la coordinadora del jurado, Paola Duhalde, y el director periodístico de este medio Pablo Petrolini, los ganadores disfrutaron de un desayuno preparado especialmente para ellos.

Antes de que la directora general entregara los ejemplares, Duhalde expresó la alegría y la emoción de llegar a la última instancia del certamen. "Es el fin de una primera apuesta, agradecemos la paciencia de los autores en cada una de las instancias", expresó la coordinadora.

El primero en recibir sus libros fue Tonelli, acompañado por su madre, sus hijos y su nieta. Agradecido y emocionado, el autor de La Toma pasó al frente y expresó que dentro de cincuenta años, cuando se celebren los cien años de El Diario, su libro estará en manos de futuras generaciones. Y eso es lo que lo llevó a estar tan contento.

"Ganar este concurso fue todo una aventura. En la tapa y contratapa hay dos imágenes del pueblo donde elegí vivir, La Toma. Alguien lo verá en un futuro y recordará estos lugares. Felicito a los organizadores por esta iniciativa", contó Tonelli, presidente del Concejo Deliberante de la localidad.

Luego fue el turno de Raquel, quien expresó su emoción no solo en sus palabras sino con su cuerpo. Acompañada por su amiga Amanda, a la que describió como su "hermana literaria", la escritora habló sobre la elección de la tapa de su libro: una fotografía de su colega Roberto Sabatini. "Le pedí a mi amigo que me regalara esta imagen que refleja una telaraña. Muchos ven a las telarañas como algo negativo pero yo no, al contrario. La identifico como el trabajo que tenemos los escritores a la hora de crear. Vamos muy despacio y callados hasta que de pronto tenemos todo armado", agregó Barrionuevo y expresó su alegría con un pequeño salto con los libros en las manos.

Luego de firmar el contrato, los escritores disfrutaron del desayuno junto a sus seres queridos, compartieron ideas y anunciaron que aún no tienen fecha de presentación formal de los libros pero el objetivo es hacerlo en San Luis y en varios pueblos del interior.

"El plan es presentarlo en Villa Mercedes, La Toma y claramente en San Luis, nuestra casa. Vamos a ver si lo hacemos juntos", contó Guillermo. Por su parte, Raquel esperará el momento ideal para hacerlo junto a su grupo literario "Todos mis perros", un equipo de escritores y músicos que mezclan las dos disciplinas en cada uno de sus encuentros.

"Todos son artistas, les gusta la música y encuentran bisagras para integrarse con los relatos. Es muy disfrutable porque las palabras tienen una dimensión diferente", concluyó Barrionuevo.