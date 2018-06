Cumbre Mundial: llegó la hora, arranca la fiesta rusa

La inauguración será bastante corta. Estará Ronaldo, habrá pop británico, una soprano rusa y Will Smith con Nicky Jam y Era Istrefi cantarán el tema de la Copa.

Finalmente, el Mundial está aquí y vino para quedarse por un mes. Moscú será el epicentro de un hito histórico para la competencia y para la propia Rusia, que vivirá su primer evento deportivo y popular de máxima magnitud internacional desde que dejara de pertenecer a la Unión Soviética hace 28 años.

Este jueves, desde las 12, la pelota comenzará a rodar. Sin embargo, una media hora antes habrá otra fiesta: la inaugural. El Estadio Luzhniki de Moscú espera ochenta mil personas para la apertura en la que el mítico Ronaldo, notable ex delantero de Brasil, será el presentador. La cuota musical la pondrán Robbie Williams, ídolo del pop británico, y Aida Garifullina, joven soprano nacida en Kazán. Además, Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi interpretarán “Live it up”, la canción oficial del Mundial.

La ceremonia tendrá un formato diferente a los de ediciones anteriores: será más sencillo y durará menos tiempo. El show está programado media hora antes del comienzo del primer partido entre el local y Arabia Saudita, a las 12 (hora argentina).

Sin embargo, hay algo que se mantendrá igual: el tema de fondo, que consiste en homenajear no solo al fútbol, sino también al país anfitrión. Esta vez será de la mano de Garifullina, una de las voces jóvenes más aclamadas de Rusia.

La espera de cuatro años se acabó. ¡Comienza la fiesta del fútbol Mundial! ¡Vamos Argentina!

Debuta el local

Rusia, que apoyada en su localía buscará llegar por primera vez a los octavos de final en su cuarto Mundial, abrirá el fuego hoy a las 12 (hora argentina) ante la Arabia Saudita del argentino Juan Antonio Pizzi, en el cotejo inaugural de la XXI Copa del Mundo.

El partido, que dirigirá el misionero Néstor Pitana en su segundo Mundial (ya estuvo en Brasil 2014), dejará inaugurado el Grupo A que completan Uruguay y Egipto.

Rusia tiene a la Copa en casa y ni así es considerada candidata a superar la fase de grupos luego de haber participado en 1994, 2002 y 2014: suma 9 partidos con 2 triunfos, 2 empates y 5 derrotas.

La falta de méritos no es antojadiza: los rusos no ganan desde el 7 de octubre pasado (4 a 2 a Corea del Sur en Moscú): llevan 7 partidos sin vencer, con 3 empates y 4 reveses.