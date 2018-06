“La Repandilla” en San Luis: los optimistas de la cumbia más divertida

A un ritmo que los tiene en un concierto diario por distintas provincias y en la ruta casi de manera permanente, el cantante Oscar Belondi minimizó el esfuerzo de los viajeros. “Es parte de nuestra carrera”, dijo el cantante que lleva 15 años en “La Repandilla”, la banda que formó cuando dejó “Yerba Brava”. También pasó por “Red” debutó en “Los Boys”.

“Estoy en el ruedo desde los 16 años”, resumió el vocalista, en su último ensayo bonaerense antes de encarar Cuyo en colectivo para un show que durará toda la noche puntana.

“Disfrutamos muchísimo de las cosas que se dieron y crecieron de una manera increíble. Tenemos la posibilidad de vivir de lo que nos encanta”, aclaró Oscar sobre el ritmo en los escenarios que generó que sus fans sepan que a “La Repandilla” le gusta salir a tocar, no es un compromiso laboral.

Con su grupo, Belondi se propuso distanciarse de la corriente más transgresora de la cumbia villera al cambiar el sonido por un ritmo más pop y contagioso que invita a bailar en combinación con la murga, salsa y reggaetón.

“Hacemos música porque nos encanta. El ruido lo hacíamos desde chiquitos con la ilusión de que la gente escuchara alguna canción, que la tocaran en alguna pista de las discotecas o la pasaran por la radio. Hoy es un sueño cumplido”, explicó el líder de un grupo numeroso y divertido.

24 personas viajan en el colectivo de "La Repandilla" y los viajes se disfrutan en cada gira. "Es un viaje de egresados pero de viejos”, bromeó el cantante.

También contó que con la banda pasaron momentos difíciles pero que superaron el stress y las malas emociones del vértigo en las rutas y en distintas localidades. “La gente es increíble, veo pibes que tienen tatuado mi nombre y no podés creer esa muestra de cariño”, dijo en un tono emotivo y con humildad porque dijo que no se consideran artistas.

“No somos especiales, lo disfrutamos muchísimo y se percibe la buena onda y la energía positiva desde el escenario y eso es lo que nos mantiene vivos”, agregó el cantante.

Esta noche la grilla contará con la presencia de Dj Danny y José Román en la animación para que la previa y las pausas continúen.

Las entradas cuestan 300 pesos en taquilla y las anticipadas se consiguen a 200 en quiosco “El Rulo” y en la feria “La Económica”.

Belondi informó que en la capital puntana hace varios años que no se presentan y es una deuda que planean saldar. El último concierto fue en Villa Mercedes e iba a ser la escala previa a la visita pero la llegada se frustró porque sobre el escenario Oscar se quedó sin voz. “¿Se me cortaron las cuerdas? ¿qué me pasó? me quedé mudo. Tuvimos que suspenderlo y esperaba esta oportunidad de volver y celebrar un show como se lo merecen, y ojalá que no sea la última”, deseó a viva voz, mientras sus compañeros lo esperaban con las valijas preparadas.