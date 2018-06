Malestar de los comercios sanluiseños por el corte de Illia y San Martín

Desde el cuatro de junio circular en horas pico por el microcentro de la ciudad se ha vuelto caótico, y es que la Municipalidad de San Luis comenzó con uno de los tres cortes programados en la esquina de avenida Illia y San Martín para la colocación de adoquines y caños pluviales. Los comerciantes de la zona aseguran estar molestos por las pérdidas de ventas que en algunos locales llegan hasta un 70%. La comuna asegura que la obra estaría finalizada el 18 de julio.

Al caminar por la calle San Martín entre Illia y Pedernera son muchos los locales que están vacíos, la tranquilidad que hoy existe no es porque sea feriado o fin de semana, sino porque el paso vehicular se vio interrumpido por treinta días.

Matías Sallenave, dueño del Hotel Regidor, expresó que la obra que está realizando el Municipio los ha perjudicado notablemente. “Teniendo la calle principal de acceso al hotel cortada nos impide poder tener pasajeros eventuales. Por ahí algunos vienen sin referencias y justo ven el nuestro y reservan una habitación”, contó.

Sallenave precisó que junio es un mes complicado para la hotelería en general. "Tenemos poco movimiento de pasajeros. Hasta el momento perdimos un 70 por ciento de clientes. Lo que nos lastimaría mucho más es que la obra no esté finalizada el 10 de julio tal como ellos prometieron. Si se prolonga más de lo debido sí que estaríamos en problemas porque empieza la temporada alta de invierno”, comentó y agregó que en vacaciones es cuando se nota un poco más de movimiento.

“Si el turista de Buenos Aires o Rosario tiene que empezar a buscar alojamiento y se encuentra con esa obra más vale que no va a ingresar, de todas maneras viene a buen ritmo pero le falta bastante”, detalló el dueño del hotel y comentó que en un año y medio ya habían realizado ese arreglo. “Nos llama la atención, pero tenemos esperanzas de que cumplan con lo prometido”, manifestó.

Sallenave destacó que el director de tránsito de la Municipalidad autorizó poner un cartel sobre calle Pedernera para que puedan ingresar los comerciantes y los pasajeros.

El encargado de Petróleo, Camilo Díaz, expresó que las ventas en su local han disminuido desde que comenzó la remodelación. “Es el Día del Padre y no viene nadie, la gente no circula por esta zona, hemos perdido el 45 por ciento de ventas. Nadie niega que han dejado muy lindas las veredas pero no pueden romper en un mes cuatro o cinco veces la misma esquina”, resaltó y agregó que hay veces que el panorama es desalentador.

“Nunca nos avisaron que iban a realizar algún arreglo por lo menos para estar advertidos. Ellos tendrían que avisarle a los comerciantes, siempre nos enteramos cuando llegan los camiones y empiezan a romper”, aseguró Díaz, quien agregó que entre los comerciantes tienen un grupo de Whatsapp donde se mantienen comunicados. “Estamos pensando en la posibilidad de presentarle una nota al intendente Enrique Ponce para que nos dé alguna solución, ya que no es la primera vez que nos vemos afectados por un corte de calle”, precisó.

La dueña de una colchonería, ubicada en calle San Martín, quien no prefirió revelar su identidad manifestó estar de acuerdo con que se realicen obras para embellecer la ciudad. “Todos estamos dispuestos a apoyar las mejoras que sean necesarias, lo que pedimos es que la realicen bien y una sola vez”, resaltó y señaló que ya han tenido otros cortes por reparaciones en la zona.

“Pareciera que trabajan a medias y no es definitivo lo que hacen”, comentó la mujer y señaló que a raíz del corte pasa menos gente por la cuadra. “La obra viene muy lenta, si está frío no trabajan. Solo esperamos que hagan las cosas bien y que dentro de un año y medio no tengamos que aguantar lo mismo”, dijo.

“Si no mejora la situación nos vemos obligados a despedir gente”, manifestó el dueño de un local de venta de alimentos para perros, quien prefirió no revelar su identidad. "Las ventas en mi negocio disminuyeron un 70 por ciento. Como vienen trabajando como mínimo van a estar un mes o un mes y medio con suerte, esto lógicamente que afecta a todos los comercios por igual”, resaltó.

La remodelación de la avenida Illia comenzó el 11 de setiembre del 2017 y trajo muchas controversias, incluida la molestia de los dueños de comercios que se quejaron por las pérdidas de ventas. Muchos se lo atribuían a la falta de circulación de vehículos. La Municipalidad reemplazó el asfalto por adoquines en todo el bulevar.