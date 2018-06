Debut: Messi se siente “responsable del empate” y Sampaoli, “frustrado”

El capitán y el técnico de la Selección Argentina hicieron “mea culpa” después del partido ante Islandia.

El capitán de la Selección Argentina Lionel Messi tuvo un debut para el olvido en el Mundial de Rusia 2018. Y se "responsabilizó" por el empate luego de haber errado un penal que pudo haber significado el triunfo ante Islandia.

"Obvio que sí, me siento responsable, fue muy doloroso. Porque sacar una diferencia en ese momento hubiese dado otro partido, nos hubiésemos tranquilizado y no tener impaciencia. Me siento responsable de no habernos llevado los tres puntos, porque hubiese cambiado todo", dijo Leo en la zona mixta del estadio del Spartak Moscú.

La "Pulga" rosarina se encerró en su lámpara, la que tantas veces frotó para darle alegrías a los hinchas, y pocas veces pudo resolver el acertijo que le propuso Islandia, basado en las atajadas del arquero del Randers de Dinamarca.

A los 18’ del segundo tiempo, tras un polémico penal sancionado por el árbitro, Messi tomó la pelota, hizo cinco pasos de carrera, trotó hacia el balón y abrió el pie izquierdo, anunciado, para permitir la estirada de Halldórsson. "Lo decidí en el momento, quise pegarle fuerte a ese palo y me salió a media altura", dijo el capitán.

Messi trató de olvidar rápidamente el empate y apuntar al próximo compromiso de la Selección, el jueves ante Croacia. "Hicimos cosas buenas, no le podíamos entrar, quisimos mover de un lado a otro pero nos costó, no es fácil cuando se cierran atrás y no te dejan espacios. No hay que volverse locos, nosotros queríamos ganar para tener la tranquilidad obvia de tener tres puntos, pero la mentalidad es la misma. Ahora tenemos que estar tranquilo, descansar estos días que tenemos y preparar Croacia que es igual de difícil", afirmó.

“Nos vamos frustrados”

El entrenador de la Selección Argentina, Jorge Sampaoli, reconoció que terminó "frustrado" tras haber empatado 1 a 1 frente a Islandia en el debut en el Grupo D de Rusia 2018.

"Teníamos mucha ilusión y nos vamos frustrados. Esto para nosotros recién empieza. Aprenderemos de lo que pasó y tendremos que tener fortaleza para ganar el próximo partido ante Croacia", dijo en una conferencia de prensa.

Sampaoli señaló: "Estoy preocupado porque no tuvimos un traslado rápido que le genere incomodidad a un rival que colocó mucha gente en defensa”.

Al ser consultado acerca del penal errado por Lionel Messi, el técnico argentino manifestó que las circunstancias que marcaron “el penal errado y las chances que Leo no concretó son una estadística". Y destacó las ganas del crack: "Leo tuvo mucho interés de que Argentina gane y su compromiso está intacto para que Argentina pase a la segunda ronda”.

