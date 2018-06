Abuelos del "San Vicente" vivieron una tarde con música y diversión

Nolberta, Juan, Miguelito, Cirilo, Enriqueta, Charita, Ceferina, Abelita y Patricio se reunieron ayer en el salón del Hogar “San Vicente de Paul” con familiares, personal del hogar, Payamédicos, la Banda de Música de la Policía y las Piamontesas para recordarle a la comunidad puntana el Día Mundial de la Toma de Conciencia del Abuso y el Maltrato en la Vejez, con debates, cantos, música, diálogo y merienda.

Eran las 16 cuando los nueve ancianos del hogar se dirigieron con sus bastones, andadores y silla de ruedas a la sala de la casa, decorada con cintas en el techo, globos rojos, blancos, amarillos, verdes y naranjas, se sentaron en la primera y segunda fila de sillas, para disfrutar del show. El acto comenzó con la Banda de la Policía de San Luis, interpretaron seis temas.

Los ancianos dejaron de lado sus dificultades físicas y comenzaron a bailar y aplaudir. Los Payamédicos del Hospital de San Luis aparecieron detrás de ellos con accesorios luminosos, pelucas, delantales, sombreros, remeras, medias y zapatillas de colores. Los abuelos los miraban con atención y las sonrisas comenzaban a notarse.

La jefa de Área del Adulto Mayor y responsable del Hogar, Susana Sosa Lagos, dijo que la intención de la celebración es recordar que los ancianos son “personas” que necesitan amor y compañía. Pidió que se deben desterrar la idea de relacionar a los abuelos con un pañal o una enfermedad y es importante reconocer la plenitud de querer vivir de cada uno de ellos. Resaltó que nivel mundial en la vejez las personas sufren “soledad”.

Al compás de la música puntana la banda tocó el último tema, Antonio se dio el gusto de dirigir a los músicos y una de las abuelas de suéter rosa, pollera azul plisada y una distintiva muñeca de pelo rojo, comenzó a bailar. Lejos de parecer una adulta aparentaba ser una niña, llena de alegría y vitalidad. Norberta de 82 años se sentó en un sillón y con un micrófono en la mano interpretó una canción, cuando terminó el público comenzó a gritar sus nombre. Ella no dejaba de sonreír.

La banda se retiró y la asistente social Carina Rivadeneira dialogó con los abuelos. Les mencionaba frases como: “Loro viejo no puede aprender hablar”, “Los adultos mayores no pueden manejar los bienes y el dinero”. Y los invitó a debatir. Gladis Callegaro en representación de todos dijo que ellos son capaz de bailar, cantar, manejar el dinero de su jubilación y sus bienes, pidió que las personas que los cuidan y los familiares deben respetar sus derechos. Carina recordó que si sus familiares les gastan el dinero sin su permiso eso también es violencia.

Sosa Lagos comentó que muchos hijos se acercan al hogar y quieren dejar a su padre o su madre porque lo ven como una carga. Hay familias que los golpea, los deja solo, no los escucha y les gastan su dinero. “Nosotros no recibimos ancianos, trabajamos en conjunto con el Programa de Familia Solidaria. Los abuelos que se encuentren solos o enfermos comienzan a vivir con una familia que los recibe y los cuida. El Estado los ayuda económicamente”, dijo.

“Más allá de que hoy el acto fue divertido, la idea es conmemorar este día y lograr un espacio de reflexión sobre los problemas que enfrentan los adultos”, comentó Marcela Becerra, jefa del Programa de Desarrollo Humano y Protección Social. En el festejo también participaron los empleados del hogar y el grupo de las Piamontesas con cuatro sketch. Al finalizar disfrutaron de una merienda de facturas y chocolate.