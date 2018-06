"No son peligrosos por naturaleza; el dueño forma su agresividad"

Si hay alguien que pasa su vida junto a los perros, son los adiestradores y criadores. Con su amplia experiencia, coinciden en desmitificar la mala fama que tienen algunas razas, y aseguran que ningún can es peligroso por naturaleza, y que si lo es, se debe a un irresponsable cuidado del dueño, que con sus tratos inadecuados van formando una actitud agresiva.

Samantha Edgar es una adiestradora puntana que fundó hace cuatro años "Patitas a la Obra", la primera guardería canina de la provincia. Ahí aceptan a todos los perros, siempre y cuando sepan socializar entre ellos, y no tengan conductas agresivas, ya que es un espacio donde se les brinda libertad para interactuar. Sin embargo, tiene experiencia en educación de perros con malas actitudes.

Basado en eso, Edgar afirmó: "Cualquier perro puede ser peligroso si fomentamos la agresividad, ya sea con malos tratos de nuestra parte, aislando al perro, utilizándolo para pelear o cazar fomentando y potenciando la agresividad en si misma del animal, entre otras cosas. Y por supuesto que influye la carga genética en la conducta del perro, pero no lo es todo si nos ocupamos desde cachorro a inhibir cualquier conducta agresiva". Además aclaró que sus actitudes no son propias de canes de gran contextura, pero que obviamente varía por el tamaño de la mandíbula, la fuerza, y el daño que potencialmente pueden ocasionar.

En la misma línea opinó Gustavo Lobos, quien se ocupa de un criadero de perros de raza Ovejero Alemán: "No son perros peligrosos por naturaleza. Obviamente en este sentido tiene que ver la educación que se le da. Mi hija tiene seis años y mi hijo un año, y le dan de comer a los perros en la boca. Nunca he tenido ningún problema, porque yo los educo de cachorros. No son perros agresivos, y si los hay, en gran parte es por un mal cuidado del dueño. He tenido casos de parejas que humanizan al perro, duermen y comen con ellos, pero después tienen un bebé, el perro queda de lado, y empieza un conflicto", ejemplificó.

Sobre cómo debe ser el cuidado responsable de estos perros, Lobos puntualizó: "A los perros hay que educarlos. No les dejo la comida a discreción para que coman cuando quieran. Comen a la mañana, al mediodía y a la noche. Si no lo hacen cuando les doy, les saco la comida. Hay que habituarlos a una rutina, ellos no tienen que decidir cuándo comer. Hacer ejercicio es fundamental porque el perro encerrado te destroza todo. Hay gente que les molesta que los perros te mordisqueen, lo ven como una agresión, y en verdad lo que quieren es jugar. Obviamente que si lo hacen fuerte, hay que corregir. Tenerlos encadenados también es muy perjudicial, e influye mucho en la formación de una actitud agresiva".

Para la adiestradora puntana, los cuidados son los mismos para cualquier perro, sin importar ninguna de sus características. Aclaró que la única variación pasa por sus necesidades mentales y físicas, que dependerán de su tamaño y nivel de energía.

Respecto al adiestramiento para perros de estas razas "potencialmente peligrosas", como indica la ordenanza municipal de la ciudad de San Luis, señalaron que no difiere mucho de otras, con canes de contextura mucho más chica, aunque "siempre hay que tener en cuenta las necesidades específicas de cada raza. Está claro que cada perro desarrolla más ciertos instintos que otros dependiendo de la raza o cruzas. En ese sentido, siempre debemos trabajar para satisfacer tanto las necesidades físicas como mentales, y en caso del perro de talla grande, que tienen una potencia espectacular, debemos focalizar también en el autocontrol del perro, la inhibición de la mordida, la correcta socialización. La idea es tener un perro equilibrado, educado, obediente y que sepa convivir tanto con personas como con otros animales", señaló Edgar.

Comenzó una masiva campaña antirrábica

Gracias a un convenio entre Zoonosis Municipal, la Universidad Católica de Cuyo (UCC) y el Colegio de Veterinarios de San Luis, ayer largó una masiva campaña antirrábica en la ciudad, que durará hasta el 16 de agosto, y en la que esperan aplicar unas cinco mil dosis (un 50% del total que hacen en todo un año en la Dirección).

"Nosotros venimos hace seis años vacunando, llegando a un promedio de diez mil dosis de vacuna anual. Dada la situación de que hubo varios focos en el país, principalmente los casos de Córdoba y Mar del Plata, nos pareció conveniente hacer una campaña de corta duración, de 60 días intensiva, y después continuar con la extendida, que hacemos siempre", explicó Raúl Martínez, director de Zoonosis Municipal.

Destacó la muy buena predisposición de las instituciones privadas. En total se adhirieron 15 profesionales, "que van a vacunar los días sábado de forma gratuita en sus veterinarias, y la UCC lo hará en sus instalaciones de lunes a viernes en horario de la mañana".

Las veterinarias que se sumaron a la campaña son: Catdog, la Clínica Veterinaria Don Bosco, Cerravet, Patas, Agrovet, Los Reyes de la Casa, Cemevet, Maskotas, y Don Eduardo.

Sobre la situación del virus en la ciudad capital, Martínez aseguró: "Por experiencia personal, porque hace 42 años que estoy ejerciendo, puedo decir que en la ciudad de San Luis no se ha registrado en todo ese tiempo, ningún caso de rabia. Es una ciudad libre del virus, pero con vacuna. Por eso la prédica a los dueños de vacunar a las mascotas, y reiterar que es obligatoria anualmente".