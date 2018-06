Del Manual del Día del Padre

Ayer fue el Día del Padre. No hay un manual que indique cómo hacer para ser mejor papá.

Tampoco hay un manual de DT de fútbol, al fin de cuentas cada uno tiene su librito.

Sí podemos coincidir en las formas para alcanzar el éxito. Aquello de darle las mejores herramientas a nuestros hijos (los DT a sus jugadores) para que luego puedan tomar las mejores decisiones.

Lo primero siempre es la familia, nuestra familia...

Sin embargo para Sampaoli lo primero es el tipo que pasa frente a tu casa y te quiere robar la billetera. Priorizó a Islandia, por sobre las virtudes de su familia.

Le decimos a nuestros hijos que deben ser leales a lo que hacen y a cómo lo hacen...

Sampaoli dice una cosa, entrena otra y decide algo distinto: nunca en una práctica puso juntos a Agüero-Higuaín... practicó con Lo Celso y puso a Banega...dijo que el sistema madre es 2-3-3-2 y está todo desmadrado.

Al fin de cuentas, nuestros hijos son el reflejo de lo que decimos, de lo que hacemos y de cómo nos manejamos; sin descartar las amistades, el entorno familiar y la suerte del andar por las calles, que hacen su parte.

La Selección Argentina es el reflejo de las dudas de su entrenador. La Selección es un hijo que no sabe si tiene permiso para salir... no sabe si hay tareas obligatorias... no sabe si tiene que estudiar o sólo repasar... Y si lo sabe, entonces aún peor porque el papá transmite mal el mensaje.

La Selección juega a no saber que está bien y que está mal.

La Selección de Sampaoli es un hijo perdido, que deambula dependiendo de un buen amigo.

Y como el mejor amigo de la Selección es un chico 10, que es 10 en todo.... a él le encomendamos su futuro.