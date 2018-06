Cristian Pavón, el jugador del pueblo

Después del mal paso del debut, todos quieren que Sampaoli pegue un golpe de timón y meta cambios. El más pedido por los argentinos es Cristian Pavón. El delantero de Boca puede romper líneas y abrir una defensa muy estructurada que seguramente no se saldrá del libreto.

Parece que Sampaoli escuchó el grito desesperado de los argentinos y lo pondrá desde el vamos ante Croacia el jueves a las 15. El cordobés entrará por el inexpresivo Di María. Messi, Agüero y Pavón serán los hombres de arriba para un partido decisivo, que puede no tener mañana.

Con 22 años y con un gran año en Boca, se ganó la consideración de todos. Los quince minutos que jugó ante Islandia le dan la derecha. Le hicieron un penal -que el árbitro no sancionó- y metió un remate bárbaro que el arquero europeo sacó de forma notable.

Argentina debe cambiar. En el partido inaugural no tuvo juego asociado. Careció de cambio de ritmo. No aceleró nunca. Pavón le puede dar explosión, esa explosión que no le dio Di María.