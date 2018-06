Ibrahim, el refugiado que reinició su vida en los parajes

Ibrahim Balol tiene 42 años, nació en Siria, realizó sus estudios en la Universidad de Damasco y se recibió de Ingeniero en Metrología Física y Calidad. Trabajó quince años en proyectos de ingeniería, adquisición, instalación y puesta en marcha en el sector petrolero e instalación de centrales eléctricas. Hace tres semanas trabaja en los parajes haciendo relevamientos para el Ministerio de Medio Ambiente Campo y Producción, con el objetivo de conocer la realidad y aportar soluciones con proyectos de energía renovable. Hace sólo seis meses llegó a la provincia escapando de la guerra en su país. Ahora pertenece al equipo del Subprograma de Relevamiento Territorial, gracias al trabajo de integración que realiza el Corredor Humanitario.

"Es una experiencia muy enriquecedora. Estos viajes me permiten conocer la realidad de todos los ciudadanos. Pienso que puedo ayudar con mi experiencia, mejorando los sistemas de energía. Reemplazando la actual con energía limpia utilizando recursos naturales como el agua, el sol y el aire", dijo Ibrahim.

"En el Corredor Humanitario analizaron el perfil de Ibrahim y se pusieron en contacto con nosotros para poder incorporarlo al sistema de trabajo. Asistió a una reunión y nos contó sobre su experiencia en petroleras y centros de energía hidroeléctrica. Decidimos incorporarlo para que nos ayude a mejorar las condiciones en los parajes ", comentó Lucrecia Pedernera, jefa del Programa de Medio Ambiente.

Antes de llegar a San Luis no podía desarrollar su profesión porque el conflicto bélico había paralizado el sistema de producción en Siria. "Estoy agradecido por la oportunidad que me da el Gobierno de San Luis. Es muy difícil comenzar una nueva vida. Llegué hace seis meses. No imaginé poder ejercer mi profesión acá. No es tan fácil adaptarme a este nuevo estilo de vida, a la cultura, el lugar, el idioma pero es una nueva chance que tenemos con mi familia para volver a empezar", explicó Ibrahim .

(Toma ritmo. Ibrahim visita los parajes para buscar soluciones)

En el Subprograma de Relevamiento Territorial comentaron que ya recorrieron 150 parajes y 30 municipios. Ibrahim actualmente acompaña al equipo en los relevamientos y su trabajo es conocer la provincia, para que esté al tanto de las condiciones en las que viven los habitantes. La idea a futuro es aplicar sus conocimientos para mejorar la calidad de vida, sobre todo aprovechando su experiencia en energías renovables. También empezó a trabajar en la empresa Energía San Luis Sapem realizando trabajos en los diques.

"Siempre que dialogo con Ibrahim y le comento los proyectos que tenemos tiene una actitud muy proactiva, se pone a investigar, busca información. Le dije que me interesaba el desarrollo de energía eólica e inmediatamente se puso en contacto con profesionales que han trabajo con él. Nos comenta sobre nuevas tecnologías. Para nosotros es muy valioso por su experiencia y conocimiento. También se relaciona con el campeón de Robótica para que pueda sumar en lo que pueda", dijo Pedernera.

Desde que la provincia comenzó a implementar el Corredor Humanitario le ha abierto sus puertas a 38 refugiados que escaparon de la guerra en Siria.