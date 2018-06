Reabrió una "saladita" tras obtener la habilitación definitiva

Una de las "saladitas" reabrió sus puertas luego de que sus propietarios acreditaran la legalidad del negocio ante el Juzgado de Faltas municipal. "Súper Ofertas 2" volvió a funcionar con la habilitación comercial definitiva, una documentación que anteriormente no había presentado ante el tribunal de la ciudad, que ordenó su clausura a principios de la semana pasada.

"Acreditaron toda la documentación correspondiente con las resoluciones y el permiso definitivo, por lo que el viernes dispuse la reapertura. En realidad ya tenían los papeles pero nunca la habían presentado", explicó el juez de Faltas municipal, Alejandro Ferrari, quien levantó el cierre, luego de que el Municipio capitalino le informara que efectivamente el comercio había concluido el permiso definitivo para funcionar según la normativa de la ciudad.

Los inspectores municipales concretaron la clausura del local ubicado en la calle Junín 766, el sábado 9 de junio, un día después de que el tribunal ordenara la medida, pese a que en las actas de inspección del mes anterior aseguraban que la autorización comercial estaba en pleno proceso.

"Súper Ofertas 2" era una de las dos ferias de ropa que fueron cerradas y que integraban un listado de cinco locales, denunciados de "ilegales" por un grupo de unos cuarenta comerciantes "autoconvocados" del centro puntano. El otro que hasta ayer permanecía con la faja de clausura es "La Saladita", que está ubicado sobre la calle Pringles 1053 y al que el Juzgado de Faltas le exigió la habilitación definitiva para volver a abrir sus puertas al público.

El abogado de los denunciantes, Guillermo Strazza, dijo que si bien está conforme con la regularización en la que se encaminan las "saladitas" en relación a los trámites municipales -ya que supone la igualdad de condiciones para competir- advirtió que aún no tuvieron respuestas concretas de la Comuna acerca de los correctos procedimientos de control, como también de organismos nacionales como la AFIP, que es la encargada de fiscalizar el origen de la ropa y de constatar que los empleados estén acreditados en el sistema previsional, entre otros.

"Los entes que tienen que reaccionar no lo hacen, sólo vemos recorrer la calle a la gente del Programa de Defensa del Consumidor. No vemos un solo inspector de la AFIP, de la Municipalidad ni de Rentas", afirmó Strazza a El Diario de la República.

Además, el patrocinador legal de los "autoconvocados" indicó que, según el informe que la Comuna entregó por pedido del Concejo Deliberante, "La Saladita" en particular tiene una deuda cercana al millón 800 mil pesos en concepto del canon "dos por mil", obligatorio para el comercio de la ciudad.

"El secretario de Hacienda (Esteban Pringles) está expuesto a un juicio político porque es su obligación que cobren ese impuesto y es motivo de clausura si no lo pagan", sostuvo Strazza, quien reiteró su pedido de investigar la irregularidades en los controles.