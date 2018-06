Quieren que los "súper" tengan más carritos para discapacitados

Para facilitar la movilidad de los ciudadanos que padecen alguna discapacidad en sus piernas o sufren de obesidad, la diputada provincial por el bloque Frente Unidad Justicialista, Lucrecia Santos, propuso un proyecto de ley para que en los supermercados, hipermercados y shoppings, hayan más scooters, o carritos con motor. El proyecto entró en la Comisión de Salud, Seguridad Social, Derechos Humanos y Familia, de la Cámara de Diputados. "Vamos a evaluarlo y a llamar a los dueños de los supermercados para hablar del tema. Tenemos que hacer una investigación previa", señaló.

"Soy una persona que padece una discapacidad en sus piernas y lo sufro cada vez que quiero ir al supermercado. Es muy difícil movilizarte por tus propios medios. Sólo hay una de éstas sillas motorizadas en un supermercado grande en la ciudad de San Luis. En Villa Mercedes, por ejemplo, hay un sólo vehículo en un supermercado y tengo que mandar a alguien minutos antes de ir, para que me lo reserve con mi documento de identidad y así poder movilizarme, porque sino no puedo hacer las compras, sobre todo por las distancias que hay", manifestó Santos.

La diputada contó que tiene problemas en ambas piernas, "pero me manejo como puedo, con bastón, ando unos metros, luego me siento y después sigo. Pero una persona con discapacidad para caminar no puede ir al supermercado sola, puede llegar hasta ahí, caminar unos pocos metros y listo, después necesita un carrito con motor. En San Luis hay un hipermercado enorme sobre la Avenida del Fundador, sin una de estas scooters no podés andar".

Santos indicó que los lugares que debería tener los carritos motorizados son los lugares que sean muy grandes, por ejemplo de más de 100 metros de largo por 50 de ancho. "La cantidad de scooters será según el número de cajas, calculamos que por lo menos tiene que haber una cada tres cajas. Esto también es para personas que son obesas y les cuesta caminar o que tienen una dificultad transitoria en sus piernas", explicó.

La coordinadora del Observatorio de los Derechos de las Personas con Discapacidad, Alicia Lartigue, sorprendida dijo a El Diario: "Qué buena noticia". Agregó que no contar con estos carros "es un impedimento, no sólo por las distancias que son largas, también muchas veces el problema en esos lugares son los pisos que son muy resbalosos, son problemáticos para caminar sobre todo para los que tenemos dificultad".

"Creo que es un necesidad, una solución y para mucha gente, un beneficio. Yo lo vivo a diario. Por ejemplo, es difícil entrar a un restorán, y, por lo general, es imposible, en todo San Luis no hay un solo lugar que puedas entrar desde la calle sin dificultades", manifestó y agregó que las estadísticas nacionales arrojan que entre un 14 y 15% de los argentinos tienen alguna discapacidad motriz, y crece al 20% si se agregan a los que tienen algún problema para movilizarse transitoriamente. "Esto es a nivel país, pero es la media en todas las provincias, según la cantidad de certificados otorgados", contó.