Roland Garros: Del Potro y Schwartzman están en octavos

El tenis argentino pudo celebrar este sábado la clasificación a octavos de final de Roland Garros de sus dos estrellas: Juan Martín Del Potro y Diego Schwartzman. Ambos están entre los dieciséis mejores del cuadro masculino del Grand Slam parisino.

Del Potro resolvió bien su partido ante el español Albert Ramos (36º), por 7-5, 6-4 y 6-1, mientras que Schwartzman se impuso al croata Borna Coric (40º) por 7-5, 6-3 y 6-3.

“Delpo” enfrentará en octavos al estadounidense John Isner (10º) o el francés Pierre-Hughes Herbert (87º), mientras que “El Peque” Schwartzman jugará con el séptimo de la ATP, el sudafricano Kevin Anderson.

"Es importante seguir ganando. La tierra batida no es mi superficie favorita, pero me encanta jugar en este estadio y delante de los aficionados franceses", dijo Del Potro, que no lograba llegar a los octavos de final en este torneo desde 2012.

Para Diego, que alcanzó la tercera ronda en Roland Garros el año pasado, esta es su mejor actuación. "Ha sido uno de mis mejores partidos. He jugado con una intensidad muy alta, que ha sido clave. He tenido una actuación muy buena, en ningún momento perdí el foco por nada", afirmó "El Peque" tras su victoria ante el croata Coric, al que nunca había derrotado hasta ahora.

