Este es Sampaoli

Sampaoli se la va a jugar. Al entrenador le gustan los equipos con tres defensores. Y parece que mañana apostará fuerte por sus convicciones. Y así debe ser. Cuando lo despidieron a Edgardo Bauza, los referentes de la Selección Argentina pidieron a gritos a Jorge Sampaoli. Y el entrenador sedujo a todos por como hacía jugar a Chile. Tres en el fondo. Cuatro volantes. Tres delanteros. Un equipo vertical. Presión alta. Dos extremos que hagan toda la banda. Atacar y defender en bloque. Resulta que todos esos conceptos que sedujeron de Sampaoli, ahora el DT no los puede implementar. ¿El motivo? Los jugadores no quieren ese sistema. No se sienten cómodos con tres defensores. Entonces, al igual que a Bauza, le torcieron la muñeca y le hicieron cambiar el dibujo. Lo mismo les pasó a Gerardo Martino y a Alejandro Sabella. Sampaoli debe morir con la suya. Con las botas puestas. Si él está convencido de su idea, la tiene que implementar. De lo contrario será otro DT que pase sin pena ni gloria, como sucedió en los últimos tiempos.