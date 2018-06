Alonso Ortega saca chapa internacional

El piloto puntano tendrá una chance única, representará a San Luis en el torneo sudamericano Rotax que se disputará en San Pablo, Brasil, a partir del martes 26 al domingo 31 de junio.

Ortega, que compite habitualmente en el Campeonato Argentino de karting sobre asfalto, también fue seleccionado por el Automóvil Club Argentino a través de la Comisión Nacional de Karting para representar a la Argentina en el campeonato Codasur de karting, que se disputará, en agosto, en Velopark en la ciudad de Porto Alegre, Brasil.

Con tan sólo 12 años de edad, es subcampeón argentino 2015 y 2016 en la categoría promocional. En esta oportunidad competirá en la categoría Junior. Hace más de 5 años que tiene roce a nivel nacional.

El pibe Ortega antes de viajar habló de lo que será su debut en la Copa Rotax de Brasil, un clásico del karting internacional: “Tendremos dos fechas en Brasil. No me esperaba que me elijan junto a otros chicos para representar a Argentina en el torneo Codasur. Quiero agradecer a mi familia que me dan esta posibilidad”.